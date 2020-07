Musée des sports de Cruas...Un lieu unique sur tous les sports

Jean-Luc ALES est le fondateur et le conservateur du Musée, un lieu unique en France, puisqu’il n’ y a qu’un seul autre musée de ce type en France (à Nice). C’est avec passion, patience et culot qu’il a pu monter cette impressionnante collection remplie d’objets, de souvenirs et de rencontres 👍