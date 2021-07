Ce musée du vin veut être un hommage rendu par notre génération aux nombreux vignerons alsaciens qui, à force de travail et de courage, ont su donner au vignoble ses lettres de noblesse.

Musée du vignoble et des vins d'Alsace à Kientzheim

Musée du vignoble et des vins d'Alsace à Kientzheim

L'association des Amis du Musée du Vignoble & des vins a été fondée le 22 septembre 1974 ( Président fondateur Théo Faller ). Regroupant quelques amis passionnés par l'histoire de la viticulture, l'association se donnait pour but de créer un musée à la gloire des vins d'Alsace.

L'Alsace ne possédait pas encore son propre musée des vins. Il manquait à notre province, une présentation aussi complète que possible du travail du vigneron sans omettre les métiers annexes (tonnellerie et verrerie).

HORAIRES D'OUVERTURE 2021

Le musée est ouvert du 1er mai 2021 au 24 octobre 2021.

- en mai : le samedi, le dimanche, et les jours fériés

- du 1er juin au 24 octobre : tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Durée de la visite : environ 1h30

Coordonnées postales :

MUSEE DU VIGN0BLE et DES VINS D'ALSACE

Château de la Confrérie St Etienne

1b, grand'rue

KIENTZHEIM

F - 68240 KAYSERSBERG VIGNOBLE

Téléphone : + 33 (0)3 89 78 21 36

Hors saison vous pouvez nous contacter au +33 (0)6 79 49 80 63 pour prendre rendez-vous (groupes)

E-mail : museevignoble@yahoo.fr

Site Internet : www.musee-du-vignoble-alsace.fr