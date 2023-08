MusikenSaire, 10ème édition : du 25 au 27 août 2023

Cette année le festival MusikenSaire passe le cap des 10 ans avec une nouvelle édition, du 25 au 27 août 2023.

Et après 10 éditions, le festival reste le même : un événement à taille humaine, gratuit, convivial et local ! Avec une programmation d’artistes normands de qualité qui font le succès de ce festival qui clôture les vacances d’été.

Quelques nouveautés pour fêter cette dizaine sont à noter, avec un groupe supplémentaire le vendredi et le samedi ainsi que des animations supplémentaires dans la journée du samedi.

Programmation de MusikenSaire :

Jeudi 24

Soirée d'ouverture du festival le jeudi 24 août à 20h, à la Halle 901 à Saint-Pierre-Eglise.

Au programme : Edzo & Guest , du jazz Manouche, avec en première partie Alexis Tournaille.

Vendredi 25

Au phare du Cracko, à partir de 17h :

Sous le chapiteau (au Barbarbar) :

Intermèdes musicaux avec les finalistes du tremplin Eclats de voix 2023

Samedi 26

Au MORA, de 15h à 17h :

Le 6e défi folk world trad

Au Cracko, à partir de 17h :

Au Barbabar :

Trotski Nautique , variété française

Dimanche 27

Au Crako, à partir de 14h30 :

L’ogre en papier , chansons rock

, chansons rock Lady’stealer , rock

, rock Nos marins , chanson

, chanson Vainqueur du tremplin Eclats de voix MJC 2023

Au Barbabar :

Les fanfarons

Ukulélé death squad

Fasila’uké

Animations :

Habituellement limitées à l’après-midi du dimanche, cette année, les animations démarrent dès le samedi, côté village.

Le site réaménagé du MORA sera particulièrement à l’honneur. Le public pourra entre autre découvrir le Musée Atelier et la nouvelle salle de spectacle.

Au programme donc, des animations toute la journée dans la cour et au musée, et les concerts du défi Folk World Trad dans la salle l’après midi. Et bien sûr le dimanche au Cracko de 11h à 18h des animations familiales, une fanfare, des cerfs-volants et des exposants, en plus des concerts.

Samedi 26

Office du tourisme de Barfleur :

Visites commentées de Barfleur à 10h30 / 14h30 / 16h30

Au MORA, de 10h à 18h :

Visite libre du Musée Atelier

Lectures « P’tits mousses »

Trocmusik, vide grenier musical

Fripes du Confort pour Tous

Créateurs d’ Art’mateur

Défi Folk World Trad, à 15h

Port de Barfleur, de 8h à 13h :

Fish truck de la région Normandie, démonstration et dégustation de recettes de poissons mal connus de nos côtes

Dimanche 27

Au MORA, de 10h à 18h :

Restauration sur place le midi

Stand entretien et réparation de vélos ( Pignons sur rue )

) Créateurs (macramé, objets en bois, vannerie, bijoux)

Découverte de la pratique du ukulélé (association Fasila’uker )

) Jeux

Cerfs-volants de Ventissimo

Association Fa' Si' La' Uker au programme du festival MKS (MusikenSaire) - MKS festival

Informations pratiques :

Vendredi 25 août et dimanche 27 août 2023

Phare du Cracko, Barfleur (50760)

Salle polyvalente Le Mora, Barfleur (50760)

Halle 901, Pl. de l'Abbé de Saint-Pierre, Saint-Pierre-Église (50330)

Buvette et restauration sur place

Parkings gratuits

Bus :

Possibilité de venir au festival en bus par la ligne régulière C (pour 1€ et de repartir pour le même tarif après les derniers concerts).

En place depuis et vers Cherbourg, le dispositif est étendu cette année à la ligne desservant Valognes.

Pas de possibilité de camper sur le site même

Plus d'informations sur le site du festival.