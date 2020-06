Nantes, le château des ducs de Bretagne accueille l'exposition LU, un siécle d'innovation.

A partir de samedi 27 juin 2020, jusqu'au 3 janvier 2021, le château des ducs de Bretagne montre les plus beaux objets et documents autour de l'aventure industrielle de la marque Lefèvre-Utile (LU)

C'est la collection historique de la famille Lefèvre-Utile qui est présentée. Gardée pendant très longtemps par la famille, elle a été déposée au Château dans les années 80. Suite à la disparition de Patrick Lefèvre-Utile, dernier dirigeant de l'entreprise de la famille, le musée d'Histoire du Château a pu conserver une sélection de pièces majeures de cette collection.

Il y a une grande diversité des objets et documents montrés dans l'exposition, des livres de recettes, des croquis de biscuits avant fabrication, des dessins préparatoires de boites et des grands tableaux qui ont participé à cette aventure LU en terme de communication.

Le directeur du château des ducs de Bretagne explique qu'ils ont essayé de restituer le parfum des biscuits que pouvaient sentir les nantais à l'époque. L'exposition se visite en plusieurs séquences, une sur le logo LU (icône industrielle), une autre sur l'usine elle-même (une usine incroyable dont il reste des traces dans Nantes comme la tour LU). On décrit aussi la fabrication, l'emballage, la boutique LU. et toute la stratégie de communication autour de l'enfance, Nantes et la Bretagne.

Le site du château des ducs de Bretagne permet de préparer sa visite

Interview de Bertrand Guillet, directeur du château des ducs de Bretagne Copier