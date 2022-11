Nice : 3 questions sur le concert de Benoit et la Lune prévu samedi

Le trio Benoit et la Lune vont se présenter au Théâtre Francis Gag à Nice

Décollage samedi pour découvrir Benoit et la Lune... Vous nous donnerez des nouvelles du voyage (on en est sûrs, vous allez adorer) !

Qui est Benoit et la Lune ?

Un trio dans lequel Benoit joue du ukulélé électrique en chantant sa poésie à fleur de peau, accompagné par Manolis, guitariste influencé par la musique Sud-Américaine et Bruno Desbiolles, percussionniste qui puise dans la musique Africaine pour colorer les chansons de la formation Niçoise.

Existe-t-il un album (pour réviser) ?

Vous aussi, vous aimez aller voir un concert dont vous connaissez déjà quelques notes, chansons et refrains ? Ça tombe bien, le premier album de Benoit et la Lune La vie est un acte de piraterie, réalisé grâce à du financement participatif, est disponible sur toutes les plateformes de streaming. On peut aussi l'acheter ICI .

Benoit chante en Français mais aussi dans un langage imaginaire - aSeed

Dedans, 13 chansons dans lesquelles Benoit chante en Français mais aussi dans un langage imaginaire qu'il inventa lorsqu'il était enfant pour parler à la Lune.

Qu'en pense les pros ?

A la sortie de l'album, beaucoup ont commenté. Sans maison de disques, sans label, le trio Niçois a réussi avec l'aide de contributeurs a sortir un premier opus qui fut salué de tous bords (pirates!). Pêle-mêle on peut lire qu'on se "trouve en présence de quelque chose de grand, d'énorme, d'indéfinissable, tellement la baffe est forte". "Cette superbe révélation s’amuse à surprendre avec des textes poétiques", "en se mettant en scène à un juste milieu entre Léo Ferré et Pink Floyd Benoit se livre à une expérience totalement hallucinante__, celle d’une musique hybride qui ne veut reconnaître aucun interdit" disent d'autres.

Nous avions reçu Benoit et la Lune chez France Bleu Azur et on avait adoré

Tarifs : 12.30 à 15.60 €

