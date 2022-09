Nice : cette célèbre librairie LGBTQI+ qui ne fait pas que vendre des livres

La librairie Vigna à Nice n'est pas une simple librairie. Son truc ? Vendre des livres anciens d'occasion et neufs sur les cultures homosexuelles et l'histoire des femmes. Et ce n'est pas tout.

Pas une librairie comme les autres

La librairie Vigna, 3, rue Delille à Nice, ne veut pas être un store comme on en voit plein d'autres. Si elle vend des livres, ils sont souvent anciens, d'occasion ou neufs, et évoquent exclusivement les cultures homosexuelles et l'histoire des femmes.

Une librairie pas comme les autres. "Un choix" explique Françoise Vigna sur France Bleu Azur

"Moins cher qu'Amazon"

"C'est moins cher que sur Amazon", s'amuse Françoise Vigna, l'une des deux gérantes de l'établissement. Plus sérieusement, on voit les livres : "je trouve ça très important de les voir, de les feuilleter, de voir si on va être intéressé, de changer d'avis. Ça ne peut se faire que physiquement. Et puis, et puis il y a la rencontre et l'échange".

Une expo sur l'histoire des LGBTQI+

D'ailleurs, de l'échange il y en a. Jusqu'à la fin de septembre, la librairie propose une exposition produite et prêtée par Mémoires des sexualités, une association Marseillaise créée à la fin des années 80 qui réunit un important fonds documentaire LGBTQI+.

Un des panneaux de l'exposition - Librairie Vigna

18 panneaux présentent, par décennie, les grands évènements de l'histoire des LGBTQI+ dans le monde, en France et à Marseille depuis les émeutes de Stonewall (le 28 juin 1969). Stonewall : une série de manifestations contre un raid de la police aux États-Unis dans un lieu gay de New York (au Stonewall Inn). L'homosexualité étant un délit à l'époque là-bas.

Une expo où on retrouve les avancées et parfois les reculs des droits des personnes LGBTQI+

Et si on faisait (aussi) la chronologie Niçoise?

Cette expo teintée de provençalité et présentée à Nice a donné des idées. "Le coup de projecteur sur Marseille nous interpelle tout particulièrement, et nous espérons vivement que cela nous donnera une impulsion pour réunir des informations sur notre histoire locale", explique Françoise Vigna de la librairie Niçoise.

Appel à témoins

Ainsi, les deux gérantes de la librairie sont demandeuses de témoignages, souvenirs de personnes qui ont connu l'histoire des établissements LGBTQI+ de Nice et de la communauté.

L'appel à témoins de Françoise Vigna à France Bleu Azur

La chronologie Niçoise sera présentée vendredi 23 septembre à 18h à la librairie.