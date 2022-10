Nice : Christophe Ono-Dit-Biot en dédicace mercredi (et peut-être une baignade après ?)

"C'est ma fille qui me l'a fait découvrir" : peut-être une phrase - peut-être la vôtre-. Christophe Ono-Dit-Biot a participé à des ateliers avec de jeunes Niçois au Théâtre National de Nice pour son précédent livre Plonger. Là, il s'agit de Trouver Refuge, sorti aux Éditions Gallimard.

Heureux de venir à Nice, envie de se baigner

Il sera mercredi 5 octobre à la Fnac de Nice à partir de 18h. Et peut-être pas très longtemps, car depuis Paris où il a répondu à notre appel, l'envie de se baigner est forte !

Christophe Ono-Dit-Biot a dit sur France Bleu Azur sa joie de venir à Nice Copier

D'après les critiques de lecteurs, Trouver Refuge est un livre coup de cœur. On y entre vite. La plume de l'auteur est addictive. "On en veut toujours un peu plus, on ne lâche plus notre livre".

Obligés de fuir à cause du nationalisme en France

Christophe Ono-Dit-Biot nous entraine au sein des monastères du Mont Athos, dans un paysage sublime avec les héros de son roman, obligés de fuir la France de 2027 où règne un président nationaliste, réactionnaire, où le populisme est roi.

Sacha se réfugie avec sa fille dans ce lieu où les femmes sont interdites.