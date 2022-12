Nice : concert de -M-, on vous dit comment chanter en duo avec lui sur la scène du Palais Nikaïa

-M- est l’artiste le plus récompensé aux Victoires de la Musique, avec Alain Bashung. Il a sorti son septième album : Rêvalité, début juin, dont est extrait le single Dans ta radio, et Rêvalité. On adore !

La tournée En Rêvalité marque donc le grand retour de -M- sur scène, entouré d'un groupe constitué notamment de la légendaire Gail Ann Dorsey à la basse et aux chœurs (et qui chante avec -M- le duo A toi, une reprise du tube de Joe Dassin).

Monter sur scène avec -M- peut devenir ré(v)alité

Mais c'est sur une autre chanson qu'il va falloir donner de la voix (et bien !) car -M- va choisir une personne pour chanter avec lui sur scène son morceau Nombril. Un concours a été lancé sur son site internet . Il faut envoyer une vidéo où on chante Nombril (chanson et paroles ici: https://bit.ly/nombril-audio ). En plus, si on est sélectionné, on peut inviter trois proches gratos à venir voir le concert.

Vendredi 16 décembre à 20h au Palais Nikaïa de Nice

