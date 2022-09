Nice : les commissaires de Flower Power nous ont confié le bon plan ultime de Flower Power

Il ne reste plus que vendredi et samedi 3 septembre pour voir Flower Power au 109 à Nice. Vendredi à 18 heures, il y a le finissage de l'exposition avec la signature du catalogue. Un bon plan selon les commissaires de l'exposition Marie Maertens et Cédric Teisseire que France Bleu Azur a rencontré.