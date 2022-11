Nice : plus de 3.000 visiteurs chaque année pour Solucop. Pourquoi il faut absolument venir ?

En ce moment, en plus, il y a une vraie actu des assemblées générales. Non ? La 26ème édition de Solucop arrive donc à point nommé car l'univers de la copropriété est complexe et ne pas savoir peut être difficultueux. Le fil rouge est plus que jamais la rénovation énergétique. Nécessaire. Ne serait-ce que pour permettre des économies sur l'énergie devenue un poste budgétaire (très) élevé.

Plus de 3.000 visiteurs chaque année

Le sujet de l'habitat et de la copropriété concerne beaucoup de monde. D'ailleurs, chaque année plus de 3.000 visiteurs rejoignent Solucop. Et si on y parle de la rénovation énergétique, on aborde aussi de nombreuses questions que l'on peut se poser sur l'habitat collectif. 110 exposants échangent donc avec nous autour des problématiques d'ascenseurs, d'assurances, de la domotique (c'est trop bien ça) ou encore le ravalement de façade, le traitement des nuisibles.

3 conférences qui vont vous intéresser

1) Des bornes de recharges pour les véhicules électriques

Dans le futur, la majorité des utilisateurs de véhicules électriques chargeront chez eux. La législation impose depuis 2016 que les résidences neuves offre un équipement à hauteur de 20%. La réglementation évolue et il faut de plus en plus (pouvoir) être branché. Dans cette conférence on vous explique et on renseigne.

Les bornes de recharges de véhicules électriques concernent beaucoup de copropriétés aujourd'hui, ici à Antibes © Maxppp - Dylan Meiffret

Conférence jeudi 1er décembre à 17h

2) Comment profiter des aides pour rénover son logement ?

Finies les passoires énergétiques, la loi impose désormais des diagnostics énergétiques qui ne peuvent plus avoir une évaluation (très) négative. Aussi, vous êtes peut-être invité à changer de système de chauffage, à créer une isolation plus forte - notamment par l'extérieur -. Sauf que, ça coûte bonbon. Du coup, une conférence va nous permettre de prendre des infos pour optimiser la chose, et maximiser les différentes aides qui existent.

Illustration - C'est possible de se chauffer sans faire chauffer la carte bancaire

Conférence vendredi 2 décembre à 12h30

3) La fin des locations saisonnières en copropriété ?

La location entre particuliers via des plateformes s'est démocratisée. Un petit apport en plus dans le budget de beaucoup de propriétaires. Nice est un beau terrain : c'est la deuxième ville après Paris en nombre d'annonces sur les plateformes de locations saisonnières. 20.000 logements sont en ligne. Et ce, malgré une volonté de limiter cette tendance. Alors, qu'est-ce qui est autorisé/interdit ? Quel impact sur le voisinage et la copropriété ? Si vous avez une question, elle devrait trouver sa réponse pendant cette conférence.

Illustration - De plus en plus de copropriétaires n'hésitent pas à louer pendant les vacances leur appartement... © Maxppp - Jean François Ottonello

Conférence vendredi 2 décembre à 15h30

