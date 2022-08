Pourquoi il faut absolument être sur le port de Nice ce mardi soir

La cinémathèque de Nice a choisi de projeter Le Milliardaire, en version originale avec sous titre, ce soir depuis le Port de Nice.

Maryam Rousta Giroud, directrice cinéma et Studios Victorine à Nice dit à France Bleu Azur pourquoi Le Milliardaire est un film à voir absolument Copier

Marylin et Yves Montand

Le Milliardaire c'est Marylin Monroe, c'est Yves Montand.

Yves Montand incarne Jean-Marc Clément. Un Français qui règne sur New York et sur la Bourse. Il possède une puissante compagnie qui négocie avec le monde entier. Son argent de poche : 35 millions de centimes par semaine (on est dans les années 60, on a pas converti en euros, mais c'est énorme!). Jean-Marc a un goût prononcé pour les femmes. Mais il ne sait pas encore que sa prochaine conquête va bouleverser sa vie...

Les infos pratiques

C'est la dernière projection de cet été, en plein air. La projection est prévue à 21h30.

La directrice du Cinéma et des Studios de la Victorine à Ville de Nice, Maryam Rousta Giroud conseille d'arriver maximum à 20h45. Pourquoi pas avec son propre siège. "Il y a quatre cent places assises prévues" a-t-elle confié à France Bleu Azur.

La projection pourrait être annulée ce soir

Attention, une vigilance météo est en cours. Du coup, si la projection ne peut se faire ce mardi soir, elle est reportée demain.