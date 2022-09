Nice : on présente la nouvelle saison (culturelle) de l'Espace Magnan ce soir

Théâtre, danse, concerts, ciné... vendredi 23 septembre l'Espace Magnan présente sa nouvelle prog culturelle. Variée, pas chère et pour tous. Nous avons rencontré Alexandre Vandekerkhove, Directeur de l’Espace Magnan et Responsable de la Programmation Spectacle Vivant, et le parrain de la saison.

Guillaume Geoffroy, comédien et parrain de la saison et Alexandre Vandekerkhove, directeur de l'Espace Magnan

L'Espace Magnan à Nice réanime sa programmation culturelle vendredi 23 septembre et commence par la présenter à 18h30. Le Directeur ainsi que le parrain, Guillaume Geoffroy, dévoileront les temps forts de la saison, d'une façon ludique. On connait déjà les spectacles qui sont prévus, ils sont publiés sur le site internet de ce lieu culturel très connu de Nice.

Les bonnes raisons de suivre la nouvelle saison

"On en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les âges aussi, explique Alexandre Vandekherkhove. C'est une programmation pas du tout élitiste. Abordable pour tout le monde.

Alexandre de Vankekerkhove, Directeur de l'Espace Magnan donne les bonnes raisons d'aller à l'Espace Magnan à France Bleu Azur Copier

Les Ciné-Mardis reviennent

"On est un peu basé sur le principe des cinémas d'art et d'essai, donc c'est ça qu'on propose, pas les derniers films, explique le Directeur de l'Espace Magnan. On va plutôt aller chercher un peu dans les films qui sont déjà passés, qui ont eu du succès les années précédentes et chaque mois, on invite une association ou des conférenciers pour parler d'une thématique en rapport avec le film"