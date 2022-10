Nice vous offre un week-end Impérial (et gratuit)

Nice ville Impériale

On le sait, on l'a célébré. Par exemple quand on a dévoilé le nom de ce quai situé sur le Port de Nice : quai Napoléon 1er. Chaque année le Souvenir Napoléonien est ravivé avec les Journées Impériales. Avec des concerts, spectacles, animations, projections, débats. Le thème cette année : Empires et Egypte.

ⓘ Publicité

Où est-ce que ça se passe ?

Au Centre Universitaire Méditerranéen, au Musée Masséna, à la Cinémathèque de Nice, ou sur le Quai... Napoléon Ier.

Fashion victims de l'époque, airs d'opéra et reconstitutions... voici quelques temps forts

Vendredi, l'ouverture des Journées au Musée Masséna avec Son Excellence l'Ambassadeur d'Egypte.

Puis on jouera à 20h des airs d'Opéra du XIXe avec Le Trio des Fées qui interpréteront quelques-uns plus grands airs d’Opéra composés sous les Empires.

Samedi dans le parc du Musée Massena, on en saura plus sur les modes de 1799 de 1869.

Ce que portaient les fashion victims de l'époque. Avec plusieurs défilés de mode à 10h, 11h30, 13h30, 15h30 et 16h30.

Dimanche, une déambulation musicale débute à 11h depuis le Quai Napoléon Ier. Elle ira jusqu'à l'Hôtel de Ville. En présence de la Musique municipale des Sapeurs-Pompiers, accompagnée de reconstitueurs en tenues d'époque (l’Empereur et son État-major, des troupes de la Garde et de la Ligne, des membres civils et militaires de la Cour impériale).

Et au Centre Universitaire Méditerranéen, le spectacle Le Vol de l'Aigle est joué à 16h30. Une évocation historique et musicale en mode grand spectacle. L'histoire du débarquement de Napoléon au retour de l’Ile d’Elbe et son parcours triomphal jusqu’à Paris. Le texte est lu par 2 récitants et entrecoupé de chants interprétés par 25 choristes et 4 solistes. Des airs de musique de l’époque sont joués à la mandoline et au synthétiseur et des marches militaires interprétées au fifre et au tambour par des reconstitueurs musiciens. Entrée libre dans la limite des places disponibles.

L'affiche des Journées Impériales 2022

Plus d'infos