"Noé, la force de vivre”, un défi technologique au service d’un message planétaire

Le spectacle musical “Noé” nous embarque pour revivre l’un des plus grands récits de notre histoire, à travers une expérience inédite et tout public. Librement inspiré du récit de la Genèse, il a pour thèmes principaux la protection de l’environnement et l’engagement pour la planète.

L’urgence écologique prend de plus en plus de place dans les préoccupations collectives du quotidien. De nombreuses actions se lancent de toutes parts, qu’elles soient économiques, sociales, culturelles. Le spectacle “Noé” se mobilise pour accompagner ces initiatives.

France Bleu Paris est partenaire de ce spectacle hors norme à découvrir dès le 27 novembre prochain à l’hippodrome de Paris Lonchamp. Mais l’équipe de l’émission “Circuits Bleus, Côté Culture” a voulu en savoir plus et a invité ce jeudi 14 octobre Essaï Altounian et Julien Vital.

L’idée, c’est de faire vivre aux spectateurs une expérience un peu nouvelle

L’histoire

“Noé, la force de vivre” est librement inspiré du récit de la Genèse. La violence des hommes ayant atteint son paroxysme, les cieux déclenchent un déluge sans précédent pour nettoyer la Terre de toute perversion.

Considéré comme un homme pur, seul Noé est épargné. Il est chargé de construire une immense arche et d’embarquer avec sa famille ainsi qu’un couple de chaque espèce animale.

Après de longues semaines en mer, l’arche s’échoue. Les cieux demandent alors à Noé et ses fils de repeupler la Terre en créant une nouvelle humanité. Noé va tenter de préserver l’équilibre d’un monde de paix. Mais les hommes retombent inexorablement dans les mêmes travers.

L’histoire de l’humanité n’est-elle qu’un éternel recommencement ?

Pour Essaï Altounian, créateur et compositeur du spectacle et papa de 2 jeunes filles, “ce spectacle est un défi immense tant au niveau de sa conception et des aspects techniques qu’au regard du message environnemental qu’il porte pour les générations futures”.

L’idée de ce spectacle lui est venue en 2015. Alors qu’il se prépare pour l’Eurovision Essaï passe plusieurs mois au pied du Mont Ararat, “là où s’échoue l’arche de Noé”. Et cela à une époque “où on commençait à avoir des lancements d’alerte” sur les enjeux de notre planète. La création de ce spectacle est une façon, pour lui, d’apporter sa pierre à l’édifice.

Noé est aujourd'hui le symbole de la protection de la planète

Julien Vital interprète le rôle de Japhet, le fils de Noé, “un véritable challenge vu le contexte actuel postpandémie d’embarquer dans ce beau spectacle”

Si vous souhaitez vivre un peu les coulisses du spectacle, vous pouvez vous connecter aux Réseaux Sociaux du spectacle. C’est ce qu’a fait notre chroniquer fabien Emo.

Des animaux plus vrais que nature

Conformément à la légende, des animaux articulés accompagneront tous les personnages et iront au contact des spectateurs à travers plusieurs tableaux, apparaissant ou disparaissant au fil de l’histoire.

Ces derniers ont pu être créés grâce à un travail esthétique et ergonomique qui a demandé des mois de recherche.

Certains ont été fabriqués dans les ateliers de Philippe Genty, dont les équipes ont notamment travaillés pendant plus de 20 ans sur la création des personnages des Guignols de l’info. D’autres animaux ont été fabriqués dans des ateliers londoniens.

Une prouesse technique inédite que nous raconte Ségolène Alunni.

Une application

Le spectateur peut télécharger gratuitement l’application “Noé”.

Au cours du spectacle, le public pourra choisir de prendre place aux côtés de Noé sur sa nouvelle Arche et participer à la construction d’un monde nouveau.

Les noms des spectateurs embarquant à bord s’afficheront chaque soir sur un écran géant pour la finale du spectacle.

L'application intègre également toute une partie pédagogique autour de la protection de l’environnement et des outils proposant des actions concrètes pour s’engager.