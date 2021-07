Noir Vézère : votre festival du roman policier en Périgord

Noir comme le nom de ces rencontres "Noir Vézère", qui vous propose sur deux jours, des animations et dédicaces des auteurs. Rendez-vous ces Vendredi 16 Juillet et Samedi 17 Juillet avec ce très beau programme :

Des rencontres avec les auteurs à travers des interviews et tables rondes :

Avec, pour commencer, sur la soirée du Vendredi, une rencontre à 19h30 avec la marraine de cette huitième édition de Noir Vézère, Céline Denjean, autrice, entre autres, du roman "Le Cheptel" qui a obtenu en 2018 le prix Polar du meilleur roman francophone de Cognac et le prix de l'Embouchure. A 20h, c'est Gilles Vincent ("Les Poupées de Nijar") qui sera avec vous, suivi de Pétronille Rostagnat ("La fée noire") à 20h30 et Laure Lapègue ("Seconde Chance") à 21h.

Pour la journée du samedi, programme alléchant également, avec à 12h, un apéro surprise avec Richard Louis, auteur et gérant d'une agence de communication spécialisée dans les métiers de bouche. Rencontre ensuite avec Simone Gélin ("Adieu Lola") à 15h. Puis vous pourrez en apprendre plus sur l'écriture de polar avec des conférences : "Ecrire en activité" à 15h30, "Premiers romans" à 16h, et "Ecrire pour la jeunesse" à 16h30. Enfin, vous terminerez à 17h avec "Une histoire de la guillotine" à 17h par l'auteur et historien Michel Benoit.

Un grand jeu "Détective Partie" :

Pendant toute la durée du salon, du vendredi 18h au samedi 16h, rendez-vous sous la halle de la mairie, près des auteurs. Le jeu est ouvert à tous, gratuit pour les moins de 16 ans, 6€ au-delà. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire au 06 82 03 89 14. La remise des prix se fera vers 17h45 le samedi 17.

Des ateliers "scène de crime" :

Les auteurs experts en criminalistique vous donnent eux rendez-vous pour ces ateliers Vendredi à 19h, 20h et 21h, ainsi que Samedi à 15h, 16h et 17h. Ambiance noire garantie.

Ambiance garantie pour les rencontres Noir Vézère

Pour toute information supplémentaire ou pour vous inscrire au jeu, n'hésitez pas à contacter l'association "Lire et écrire au Bugue", au 06 82 03 89 14