4 bonnes raisons d'aller au théâtre de la Cité à Nice cet automne

1. On peut y aller sans se ruiner

En 12 ans, le théâtre de la Cité est devenu un lieu incontournable de la culture à Nice. Géré par des artistes, de la compagnie Miranda, le théâtre de la Cité est un lieu où on peut découvrir pas mal de spectacles différents, sans se ruiner. En général, les billets plein tarif gravitent autour de 15 €. Pour les 15-18 ans, tous les spectacles proposés sont dans le Pass Culture (le crédit de 300 € offert à tous les jeunes).

2.On peut voir des têtes d'affiches

Thierry Surace est le Président du théâtre et cite dans la programmation "toutes les raisons de rire, de pleurer, de vous sentir vivant, profondément humain". Soit. On zieutera donc Françoise par Sagan vendredi 7 octobre avec Caroline Loeb (c'est la Ouate) et mis en scène par Alex Lutz. A partir de textes de ses interviews, Caroline Loeb tisse un monologue sensible, le spectacle a été nommé meilleur seule en scène aux Molières 2018.

On pourra retrouver, aussi, Laura Laune. Avec un nouveau spectacle attendu comme jamais (sa première tournée a fait plus de 500 représentations à guichets fermés, on pense que le public attend la suite). L'humoriste belge donne deux représentations de Glory Alleluia mardi 25 et mercredi 26 octobre.

Enfin, Manu Payet sera lui aussi sur deux dates au théâtre de la Cité pour présenter son nouveau spectacle les vendredi et samedi 16 et 17 décembre. Échauffement ça s'appelle, présenté à Nice avant Paris !

Les artistes, même les plus connus viennent souvent jouer au moins une date dans leur tournée au théâtre de la Cité. Cécile Pillot du théâtre de la Cité explique "Comme nous sommes tous des artistes dans l'équipe, nous accueillons les artistes comme des artistes. C'est à dire qu'il y a un accueil très chaleureux. On les chouchoute. Nous connaissons beaucoup de petites choses, de petits détails, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, qui est avec gluten, sans gluten, qui mange aussi, qui mange pas. Et donc nous faisons des accueils personnalisés", appréciés apparemment.

3.On découvre des artistes de chez nous

Au théâtre de la Cité, on "sent le trac de chaque artiste, niché dans une bouche un peu crispée, une voix qui se libère dans un léger frottement guttural, une goutte sueur plus salée que l'eau d'une mer libre" dit Thierry Surace.

Le théâtre de la Cité donne leur chance aux artistes locaux. D'abord, sa compagnie, la Compagnie Miranda qui inventent des pièces (qui parfois font le tour de France, ou du monde!)... Ainsi, nous verrons le spectacle sur Bukowski jeudi 13 et vendredi 14 octobre. Un spectacle inspiré par l'œuvre et la vie du poète Charles Bukowski, l'un des plus grands écrivains du 20ème siècle.

Le texte rare, léger et spirituel de la Délicatesse sera joué les vendredi 21 et samedi 22 octobre. Et Cyrano d'après Edmond Rostandet joué version ciné muet des années 20 (1900 pas 2000) vendredi 18 novembre.

4.On peut emmener les pitchoun

Tout une programmation est dédiée au jeune public. Il ne faut pas hésiter à emmener son enfant voir les spectacles, dès le plus jeune âge.