Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 28, 29 et 30 octobre

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre week-end : « Destination Cosmos » à la Base sous-marine de Bordeaux, un ciné-concert pour les fans de la saga du "Seigneur des anneaux" à Arkéa Arena à Floirac et la légende du reggae Clinton Fearon en concert à Cenon.

Destination Cosmos à Bordeaux !

Vous êtes passionnés par l’astronomie et la conquête spatiale ? Alors ne ratez pas la nouvelle exposition immersive des bassins des lumières à la base sous-marine de Bordeaux : « Destination Cosmos » ! Des premiers peuples à avoir observé les étoiles en passant par l’alunissage d’Apollo 11, l’envie de découverte spatiale de l’humanité ne cesse de croître. Cette exposition vous plonge dans un dédale d’étoiles, de planètes, nébuleuses et supernovæ. Un voyage unique qui débute au cœur de la forêt tropicale guyanaise et prend fin aux confins de l’univers. Après avoir quitté la Terre, vous êtes invités à sillonner les canyons martiens aux côtés des rovers (véhicule conçu pour explorer la surface d’un corps céleste), plonger au cœur de Jupiter, survoler les anneaux de Saturne , puis dépasser les frontières de notre système solaire afin d’explorer l’immensité de notre univers. Aux Bassins des lumières à la Base sous-marine de Bordeaux jusqu’au 19 novembre. Du lundi au samedi de 17h15 à 21h30. Dernière entrée à 20h45. Tarifs de 9 à 13€50. Réservations conseillées sur www.bassinslumières.com

Ciné-concert « Le seigneur des anneaux »

Après la tournée triomphale du premier opus dans toute la France, l’aventure continue avec le deuxième volet de la trilogie « Le Seigneur des Anneaux : Les Deux Tours » en ciné-concert ! Avec 250 artistes sur scène, redécouvrez le chef d’œuvre de Peter Jackson comme vous ne l’avez jamais vu lors d’une représentation unique et exceptionnelle, le 29 octobre 2020 à Arkéa Arena à Bordeaux. Replongez au cœur de la quête de l’Anneau aux côtés de Frodon, Sam et Gollum qui les mènera jusqu’aux périlleuses portes du Mordor… Revivez la mythique bataille du Gouffre de Helm et la chute d’Isengard accompagnée en live par la puissance de l’orchestre symphonique et des choeurs ! Pendant la projection du film (VOSTFR) sur grand écran, les 85 musiciens et 150 choristes du Yellow Socks Orchestra & Choir interpréteront la célèbre bande-originale d’Howard Shore en parfaite synchronisation avec les images. Une performance musicale exceptionnelle et l’occasion unique de redécouvrir ce monument du cinéma fantastique, le 29 octobre 2020 à Arkéa Arena à Bordeaux. Tarifs de 55 à 85€.

Reggae : Clinton Fearon en concert à Cenon

C’est un monument du reggae qui passe ce weekend par le Rocher de palmer à Cenon. Le chanteur et bassiste Clinton Fearon, plus de 50 ans de carrière au compteur, nous rappelle qu’il est le digne et fidèle représentant de l’âge d’or du beat jamaïcain. Il a été le bassiste des mythiques Gladiators pendant 18 ans, avant de se lancer dans une carrière solo à l’orée des années 1990. Depuis, Clinton Fearon compose et interprète des titres qui respirent le son authentique de Kingston. Avec sa voix gorgée de soleil, il chante avec ferveur et sans relâche les messages de paix, de respect et de tolérance. Jah Rastafari ! Au Rocher de Palmer à Cenon ? Vendredi 29 octobre à 20h30. Plein tarif 22€, tarif abonnés 19€.

Dernière minute : Pendant trois jours , les 28, 29 et 30 octobre, les Escales sont de retour à Mérignac avec "Caravane, les lectures [z]électroniques" , 12 lectures électroniques de 25 minutes chacune. Proposition hybride entre poésie contemporaine, théâtre et musique. Pour chacune des lectures électroniques, le spectateur est en immersion dans un thème et une ambiance musicale. Avec Raphaëlle Bouvier, Maxime Potard, Tom Porcher et Edwige Bracq. Réservation obligatoire sur le site des Escales .