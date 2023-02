Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 10, 11 et 12 février

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend. Laura Laune seule en scène au Femina de Bordeaux dans « Glory Alléluia », la Québécoise Véronic Dicaire à Arkéa Arena à Floirac et « André le magnifique », la pièce de d’Isabelle Candelier, Denis Podalydès et Michel Vuillermoz au théâtre des Salinières à Bordeaux !

Véronic Dicaire à Arkéa Arena !

Encensée par la critique pour ses deux derniers show s, Véronic Dicaire a su charmer le public et même le rendre accro ! Ses fans la réclamaient ? Elle revient avec un tout nouveau spectacle Showgirl Tour, encore plus fou et toujours aussi bluffant. Artiste « caméléon », elle nous promet déjà de belles surprises… En effet, elle s’est encore appropriée de nouvelles voix et incarne les plus grandes personnalités du moment, restituant leur timbre à la perfection… D’un battement de cils ou d’un déhanché sexy, dans une mise en scène de Josée Fortier réglée au millimètre, entre ambiance rock et solos intimistes, elle reproduit leur gestuelle et leurs mimiques avec une précision déconcertante. La performance flirte avec l’émotion et Véronic Dicaire est plus que jamais inimitable. A Arkéa Arena à Floirac, samedi 11 février à 20h30. Tarifs de 50 à 69€20.

André le Magnifique aux Salinières de Bordeaux

Vigoulet… Charmante petite commune du Sud-Ouest de la France. Son théâtre municipal laissé en désuétude risque d’être détruit. Alexis Ader, ancien maire du village, ne l’entend pas de cette oreille. Il écrit un spectacle sur les origines de Vigoulet et du chevalier Sainte-Germaine, son emblème. Epaulé par sa femme, Janine, il rassemble autour de lui : André, jardinier municipal, Norbert, bricoleur à ses heures et, espérant naïvement attirer les foules, il décide de faire appel à Jean-Pascal Faix, comédien parisien de renommée incertaine… Créée en 1998 au Théâtre Tristan-Bernard, André le magnifique a été nommée pas moins de sept fois aux Molières, et s’est vu décerner 4 trophées : Meilleure pièce comique, meilleur spectacle de création, meilleur auteur, et révélation théâtrale pour Isabelle Candelier . A voir au théâtre des Salinières de Bordeaux , vendredi 10 et samedi 11 février à 20h30. Tarifs de 14 à 24€

Laura Laune au théâtre Femina de Bordeaux

Après une première tournée triomphale de plus de 500 représentations à guichets fermés, Laura Laune fait son grand retour sur scène avec un nouveau spectacle plus attendu que jamais, "Glory Alleluia" ! Une noirceur assumée, une écriture percutante, un univers trash et sans limites : la réputation de l’ange de l’humour noir n’est plus à faire. Sur fond de dénonciation et à travers les sujets les plus sensibles, l’humoriste belge , armée de sa guitare, repousse encore et toujours les frontières de l’irrévérence avec finesse et second degré, dans un seul en scène très personnel. Au théâtre Fémina de Bordeaux , vendredi 10 février à 20h30.