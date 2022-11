Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 11, 12 et 13 novembre

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend : « L’odyssée de la voix » de Michaël Grégorio , Bun Hay Mean dans « Le monde appartient à ceux qui le fabriquent » et “Di(x) vin(s)”, le nouveau one man show viticole de François-Xavier Demaison !

ⓘ Publicité

Michael Gregorio à Arkéa Arena à Floirac

Dans ce nouveau spectacle intitulé « L’Odyssée de la voix » , Michaël Gregorio , accompagné de ses cinq musiciens, nous embarque dans un nouveau spectacle inédit, visuellement et vocalement bluffant. Dans ce voyage expérimental, inspiré par le film de Stanley Kubrick ( « 2001 l’odyssée de l’espace » ), il nous propose d’explorer la voix, des premiers balbutiements aux vocalises initiatiques, des voix de velours du jazz, jusqu’aux voix plus saturées du Death Metal, en passant par le caractère électrique de la pop et du rock, vindicatif et robuste du rap, mélodique et familier de la variété, plus cristallin de la musique classique. Mais à trop tirer sur les cordes, la voix parfois se brise. Rien de tel qu’un saut dans l’image pour remonter sa piste, du cinéma muet de Charlie Chaplin aux comédies musicales. Image et son se réunissent à nouveau dans un univers de chansons et de voix devenues cultes que nous revisitons avec enchantement. A Arkéa Arena à Floirac , vendredi 11 novembre à 20h00. Tarifs de 39 à 65€.

Bun Hay Mean au Fémina de Bordeaux

Bun Hay Mean est né à Lormont en 1981 d'une mère chinoise et d'un père cambodgien, ils s'installent en France en 1977, dans la banlieue bordelaise. C'est à l’adolescence qu'il commence à écrire des sketchs et à faire du stand-up dans les différents cafés de Bordeaux. Il suit en parallèle de ses études des cours d’improvisation. Une légende raconte que Dieu a créé le monde en 6 jours et qu’il s’est reposé le 7ème afin de laisser les finitions aux Chinois ! Entre acidité, franc-parler, engagement et impro, Bun Hay Mean dans ce nouveau seul en scène « Le monde appartient à ceux qui le fabriquent », va vous faire voyager… dans sa tête ! Il vous prépare le meilleur du mieux, car ses vannes ne sont pas de la contrefaçon. Au théâtre Fémina de Bordeaux , samedi 12 novembre à 20h30 ! Tarifs à partir de 29€.

François Xavier Demaison au Casino Barrière de Bordeaux

Il y a les choses qu’on vit et les verres qu’on vide. Grâce à ce grand connaisseur en vins, accessoirement humoriste et comédien, le souvenir de la dégustation d’une bonne bouteille devient réflexion sur notre drôle d’époque. Prétexte à voyager dans le temps, le nouveau one-man-show de François-Xavier Demaison est servi à Bordeaux. Il se savoure comme un bon cru, et sans modération. Imaginé pendant le confinement, “Di(x) vin(s)”, en tournée dans toute la France, est le quatrième one-man-show de François-Xavier Demaison. Car cet épicurien est devenu vigneron il y a quatre ans, après sa rencontre avec Dominique Laporte , Meilleur sommelier de France. Un spectacle d’humour formidablement enivrant sera à déguster sans modération. Au Casino Barrière de Bordeaux-Lac , samedi 12 novembre à 20h30. Plein tarif à 37€.