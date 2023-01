Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 13, 14 et 15 janvier

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend. Les plus grands tubes de Queen en version symphonique, Thomas N’gijol dans « L’œil du tigre » au Fémina de Bordeaux et de la magie au Pin Galant de Mérignac avec les Maîtres de l’illusion !

Queen Symphonic à Arkéa Aréna

Avis à tous les fans du groupe Queen ! Rendez-vous vendredi 13 janvier à Arkéa Arena pour revivre la légende sur scène et retrouver les plus grands succès de Queen lors d’un concert symphonique exceptionnel ! Sur scène : les 4 chanteurs et le rock band du musical londonien « We Will Rock You » accompagnés par un orchestre symphonique. Du premier single « Seven seas of rhye » à « The Show Must Go On » écrit par Freddie Mercury quelques jours avant sa mort, venez revivre en live les plus grands succès de ce monument du rock britannique, entièrement réarrangés pour orchestre symphonique. L’occasion unique de redécouvrir sur scène « Somebody To Love », « We Will Rock You » ou encore « Don’t Stop Me Now » comme vous ne les avez jamais entendues ! Un spectacle qui a déjà voyagé dans le monde entier aux côtés des plus grands orchestres, de Londres aux Etats-Unis en passant par Sydney. Prochaine étape : Bordeaux. A Arkéa Arenea à Floirac , vendredi 13 janvier à 20h00 Tarifs de 39,00€ à 69,00€.

Thomas Ngijol au Fémina de Bordeaux

L’œil du tigre, est une expression orientale utilisée pour désigner une lueur particulière dans le regard qui semble être la marque d’un authentique guerrier. En astrologie chinoise, l’individu né sous le signe du Tigre est considéré comme ” enflammé, dynamique, audacieux, impulsif, actif, un peu kamikaze, prenant des risques inutiles pour le plaisir et le panache ”. Cette expression ne correspond évidemment pas au profil de Thomas Ngijol mais lui redonne, cinq ans après « 2 », un peu d’inspiration et l’incite à remonter sur scène et à reprendre les routes de France. Au théâtre Fémina de Bordeaux , samedi 14 janvier à 20h30. Tarif à partir de 30€.

Les Maîtres de l’illusion au Pin Galant de Mérignac

« Les Maîtres de l’Illusion » , c’est avant tout un choc de générations, entre magie classique et tours réalisés à grands renforts de nouvelles technologies. Sur la même scène, six magiciens prestigieux et mondialement reconnus sont au programme de cette nouvelle édition pour un voyage hors du temps... Vous allez découvrir l’artiste japonaise Hannah. Poétique et talentueuse, tout à la fois magicienne, jongleuse, danseuse. Puis le Français Aegon, spécialiste des lasers. Marie-Hélène Protat, arrière-arrière-petite-fille de l’illustre Houdini , nous présentera trois tours inédits de son aïeul. Charme, élégance, virtuosité sont les ingrédients de ce numéro totalement unique en son genre. Le Hollandais Alfredo Lorenzo , 20 ans, enchaîne les grandes illusions à la vitesse de l’éclair. Tout comme Nestor Hato, exceptionnel manipulateur de cartes. Sans oublier, Alex Lekouid. Sa mission : convertir le public au rire et à la dérision ! Alex sera le guide de la soirée. Il assurera la présentation du spectacle dans un one-man-show endiablé. Une soirée au-delà de l’émerveillement et de l’impossible ! Au Pin Galant de Mérignac , samedi 14 janvier à 20h30. Tarifs de 15 à 38€.