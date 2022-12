Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 16, 17 et 18 décembre

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend ! Maxime Gasteuil dans « Retour aux sources » au Femina de Bordeaux, « The live experience » avec le groupe culte Era à Arkea Aréna et le « Cosmic tour » des Voca People au Pin Galant de Mérignac.

Maxime Gasteuil au Femina de Bordeaux

Depuis son premier spectacle dans lequel il s’énervait contre le manque de bon sens de notre époque, Maxime Gasteuil a tout essayé pour se calmer : le yoga, les dîners entre potes, voyager jusqu’à Tulum… Mais c’est en quittant Paris et en retournant chez ses parents, à Saint-Emilion, qu’il a enfin compris pourquoi… Il ne se calmera jamais ! Un vrai « Retour aux sources » chez lui en Gironde ! Au théâtre Femina de Bordeaux , vendredi 16 décembre à 20h00. Tarifs à partir de 35€.

Era à Arkéa Arena à Floirac

Era , le groupe mythique des années 2000, est de retour avec un spectacle époustouflant, véritable voyage musical hors du temps, porté par son créateur Eric Levi , accompagné par 30 chanteurs et musiciens. Vingt ans après le triomphe de son premier album, Era va vous éblouir à nouveau avec "The live experience" , un spectacle incroyable qui vous plongera dans un univers fascinant du groupe où la puissance de la musique et la beauté des voix se mélangent à merveille dans un décor médiéval éblouissant. Era a vendu plus de 12millions d’albums à travers le monde et n’avait à ce jour jamais donné de concert en Europe. Samedi 17 décembre à 20h00 à Arkéa Arena à Floirac . Tarifs de 44,50€ à 67,50€

Les Voca People au Pin Galant de Mérignac

Après avoir tourné dans plus de 40 pays, avec plus de 3 millions de billets vendus, le spectacle au succès international des Voca People est de retour au Pin Galant avec le « Cosmic Tour » . Formidables clowns blancs, un brin déjantés, les huit talentueux extraterrestres vous offrent une expérience théâtrale inoubliable, un show totalement insolite autour de grands classiques internationaux de Mozart à Madonna. Véritable phénomène mondial, les Voca People réinventent le chant choral. Sur scène, aucun instrument, aucun effet sonore, seulement trois chanteuses, trois chanteurs et deux beatboxers qui mêlent avec brio le chant a capella et l’art subtil du beatbox pour vous faire passer un moment inoubliable. Embarquez en famille pour une aventure musicale, débordante d’humour, comme vous n’en avez encore jamais vécue ! Au Pin Galant de Mérignac , samedi 17 décembre à 20h30. Tarifs de 35 à, 41€.