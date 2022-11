Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 18, 19 et 20 novembre

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend ! Sheila , qui vient fêter ses soixante ans de carrière à Bordeaux, « Même pas peur », le nouveau one man show de Guillaume Pierre à la Drôle de Scène rue Paul Verlaine à Bordeaux et la tournée « Aimée » de Julien Doré qui passe par Arkéa Arena à Floirac.

Sheila en concert au Femina de Bordeaux

Voilà 60 ans que Sheila a fait son apparition dans nos vies. Une carrière jalonnée de nombreux tubes passant du Yéyé au Disco, de la Pop au Rock, avec pas moins de 26 albums qui se sont écoulés à plus de 85 millions d’exemplaires. Sheila la française est devenue une artiste internationale en se classant à plusieurs reprises dans le Billboard américain. Avec son 27ème album studio "Venue d’ailleurs" , Sheila revisite sa propre histoire, entre mélancolie et joie, piano et disco, Pop et rock, un album qui se lit comme une autobiographie en musique ; elle renoue avec ses complices de toujours, Keith Olsen ( Fleetwood Mac , Foreigner, Pat Benatar) et Nile Rodgers (Chic) , ou encore ce duo avec Jason Scheff (du groupe américain Chicago ). Venue d’ailleurs, cet album aux multiples facettes, vient célébrer 60 ans de carrière et sera accompagné d’une tournée pour mettre à l’honneur un répertoire incontournable d’une vie qui conjugue plusieurs générations. Au théâtre Femina de Bordeaux , vendredi 18 novembre à 20h30. Tarif à partir de 45€.

Guillaume Pierre à la Drôle de Scène à Bordeaux

Pas réellement stand-up, pas non plus une galerie de personnages, « Même pas peur » est un spectacle vivant à l’interactivité débridée et assumée à 200% ! Irrévérencieux, mais jamais vulgaire, Guillaume Pierre porte un regard espiègle sur notre monde… Il se moque de lui-même, soulève les voile des interdits, chiffonne les vérités toutes faites, s’amuse les on-dit, et prend plaisir à titiller le spectateur… Avec l’air de ne pas y toucher, le grand gamin, crayonne la vie avec la pointe de son impertinence ! "Même pas peur" est un spectacle croustillant, plein de fraîcheur et d’humour. Dans « Même pas peur », Guillaume Pierre parle de son excès de vitesse en Kangoo jaune, des cours de danse et de violon de sa fille, du robot de cuisine allemand offert à sa copine, il imagine François Hollande en rappeur, partage son expérience d’enfant de Choeur et orchestre son mariage en direct… Le reste est à découvrir à la Drôle de scène à Bordeaux , vendredi 18 et samedi 19 novembre à 20h30. Tarif unique à 12€.

Julien Doré à Arkéa Arena à Floirac

Star de la chanson française, Julien Doré a été révélé par l'émission « A la recherche de la nouvelle star » diffusée en 2007 sur M6. Il se fait remarquer avec sa reprise inattendue du titre « Moi, Lolita » d’ Alizée , et sort un premier album intitulé « Ersatz » (260 000 ex). En 2015, c’est la consécration. Il remporte la Victoire de l'artiste interprète masculin aux Victoires de la musique. Julien Doré, qui mène en parallèle une carrière d’acteur, a sorti en 2020 son cinquième album, « Aimée », en hommage à sa grand-mère qui portait ce délicieux prénom. Un nouveau succès couronné d'un disque de platine, porté par une belle série de tubes : « La Fièvre », « Nous », « Larme fatale », « Barracuda » ou encore « Waf ». Un concert tendre, en rose et bleu, énergique et plein d’amour. A découvrir dimanche 20 novembre à 18h00 à Arkéa Arena à Floirac . Tarifs de 37 à 69€.