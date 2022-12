Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 2, 3 et 4 décembre

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend ! Du Gospel au théâtre du Casino Barrière de Bordeaux , de l’humour avec le nouveau one man show de Romuald Maufras à la Drôle de scène et les plus belles musique Disney à Arkéa Arena à Floirac.

ⓘ Publicité

Gospel au Casino Barrière de Bordeaux-Lac

Vous aimez le gospel et les negro-spirituals ? Ne ratez pas le New-York Gospel Choir en concert à Bordeaux ! Fondée par le révérend Solomon D. Bozeman , directeur artistique, interprète et musicien de renommée internationale, cette troupe américaine célèbre le gospel, le chant spirituel des chrétiens d’origine afro-américaine. L’amour et l’espoir sont au cœur de ces hymnes dont la puissance et l’énergie sont à couper le souffle. Le gospel est magique ! Au Casino Barrière de Bordeaux-Lac , samedi 3 décembre à 20h30. Tarifs à partir de 37€.

Romuald Maufras à la Drôle de Scène à Bordeaux

Romuald démarre sa carrière artistique dans un groupe de ska et de variété. Tout bascule en 2012 quand il pousse la porte de la Compagnie du Café-Théâtre à Nantes , sa ville natale. Doté de dons comiques évidents, le jeune humoriste fréquente bientôt les scènes ouvertes et remporte la même année le prix des « Bonnets d’Anne » qui récompense les meilleurs apprentis humoristes. Depuis, Romuald Maufras a fait son chemin, que ce soit dans les théâtres parisiens et dans l’Hexagone. Il nous présente cette année son nouveau spectacle, "Quelqu'un de bien" : Un humour engagé, un peu délirant et parfois déjanté, sa marque de fabrique, mais aussi l’évocation humoristique de ses propres déboires. D’une sensibilité insolente quand ses doigts se baladent sur la guitare, d’une drôlerie tout en finesse qui s’avère parfois piquante ! A la Drôle de scène à Bordeaux les 2 et 3 décembre à 20h30. Tarif 12€.

Disney en concert à Arkéa Arena

Dimanche 4 décembre, la magie Disney en concert fait escale à Arkéa Arena à Floirac ! De « Mary Poppins » à « La Reine des Neiges » en passant par « Le Livre de la Jungle » , « La Petite Sirène », « Aladdin », « La Belle et la Bête », « Le Roi Lion » , « Pocahontas », « Pirates des Caraïbes » , « Raiponce »… C’est à une expérience musicale et visuelle unique dans l’univers merveilleux de Walt Disney que sont conviés les plus jeunes comme leurs ainés. Devant un écran géant de 20 M en ultra HD, un orchestre symphonique complet accompagné des talentueux artistes Emily Pello, Dan Menasche, Judith Derouin, Igor Bouin, Yoni Amar interprètent en live des extraits des bandes originales de ces films inoubliables avec, en point d’orgue, la présence de Cerise Calixte , la voix française de Vaïana dans « Vaïana : La légende du bout du monde » ainsi que Charlotte Hervieux , la voix française d’Elsa dans « La reine des neiges 2 » ! Un voyage enchanté de plus de 2 heures qui à n’en pas douter séduira toutes les générations. A Arkéa Arena à Floirac, dimanche 4 décembre à 17h00. Tarifs de 35 à 68€50.