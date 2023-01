Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 20, 21 et 22 janvier

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend ** : Lynda Lemay** en concert au théâtre Fémina de Bordeaux**, Le Slava’s SnowShow** au Pin Galant de Mérignac et Nicolas Tran dans (In)conscient à la Drôle de scène de Bordeaux !

ⓘ Publicité

Lynda Lemay au théâtre Fémina de Bordeaux

Comme une sorte de funambule, Lynda Lemay danse habilement sur le fil qui sépare le théâtre et le tour de chant, la féérie et l’horreur, la beauté humaine et la laideur… "La vie est un conte de fou", un spectacle, truffé d’une majorité de chansons nouvelles, qui va vous surprendre par son audace. Seule dans son écrin de lumières, guitare en bandoulière comme à ses 20 ans, Lynda Lemay se surpasse à tous les niveaux, elle qui connaît la célébrité grâce au don qu’elle a de savoir divertir tout en secouant les cœurs et les idées. Rien n’échappe à la plume avertie de cette auteure-compositrice-interprète qui n’a pas fini d’émouvoir par son sens de l’observation aiguisé, sa poésie crue et ses mélodies prenantes. Dans le conte de fous, elle est la reine des « dé-dramaturges ». Nul ne sait mieux qu’elle ouvrir la voix, tendre les mots et caresser les âmes. Au théâtre Fémina de Bordeaux , vendredi 20 janvier à 20h00. Tarifs à partir de 49€.

Slava’s Snowshow au Pin Galant de Mérignac

Accueilli pour la troisième fois et régulièrement plébiscité par le public du Pin Galant, le Slava’s Snowshow est un moment magique à voir absolument ! Le show de Slava Polunin , c’est l’art du clown allié à la poésie d’un univers visuel très original. La plus profonde tristesse rehaussée d’un immense bonheur. Une tornade magique et surréaliste qui laisse rêveur. Depuis 1978, année de fondation de sa compagnie, le grand clown Slava Polunin a fait plusieurs fois le tour de la planète avec ce spectacle. C’est une épopée dans l’univers absurde et surréaliste d’un « commando » de clowns, d’extra-terrestres et de magiciens venus d’ailleurs... L’art traditionnel du clown est comme « ressuscité », régénéré de mille et une influences contemporaines : théâtre d’avant-garde, effets spéciaux, théâtre visuel, tempête de neige grandeur nature, toile d’araignée géante… Un spectacle où le temps s’arrête, qui ramène à l’insouciance de l’enfance. Celle d’un monde imaginaire, fantastique où tout est possible ! A voir au Pin Galant de Mérignac , vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 janvier. Tarifs de 15 à 38€.

Nicolas Tran à la Drôle de scène de Bordeaux

Au-delà des clichés et du charlatanisme, Nicolas Tran dans ce nouveau spectacle (In)conscient , va vous plonger en état de conscience modifiée si méconnu, si redouté, tant critiqué et pourtant bien réel. Dans l’univers de votre inconscient qui ne demande qu’à être stimulé, Nicolas Tran vous offre l’opportunité de mettre à l’épreuve votre scepticisme et votre curiosité en répondant aux questions que tout le monde se pose : Fake ? Est-il possible de déformer notre réalité ? Est-il possible d’altérer nos souvenirs ainsi que nos sens, avec la seule force des mots ? Surprises, rires et émotions vous attendent ! A la Drôle de scène , rue Paul Verlaine à Bordeaux, samedi 20 janvier à 20h30. Tarif unique : 14€

loading