Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 26 et 27 novembre

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend : la disco-pop de Juliette Armanet à Arkéa Arena à Floirac, Vanessa Paradis dans « Maman », une pièce de Samuel Benchetrit, et « Tanguy pastureau n’est pas célèbre » au Fémina de Bordeaux !

Juliette Armanet à Arkéa Arena

On l’a découverte lors du festival « Les Plages Pop » au Canon, sur la Presqu’île du Cap-Ferret en 2017. Après le succès fulgurant de son premier album «Petite Amie» (double platine avec plus de 200.000 albums vendus), Juliette Armanet est de retour, avec « Le Dernier Jour du Disco » et « L’épine ». Chansons sensuelles, ardentes, un vrai cri du cœur qui donne le ton solaire, émouvant et dansant de son deuxième album « Brûler le feu » qui est sorti le 19 novembre. A Arkéa Arena le 26 novembre à 20h30. Tarifs, de 36 à 55€.

Vanessa Paradis au Pin Galant de Mérignac

Vanessa Paradis est pour la première fois au théâtre dans « Maman » ! Un beau rôle de femme blessée et généreuse. Une pièce imaginée et écrite pour elle par l’écrivain, réalisateur et dramaturge Samuel Benchetrit . Le rideau s’ouvre sur Jeanne, qui vient de fermer sa boutique de vêtements pour femmes enceintes et attend un taxi, emmitouflée dans un manteau de fourrure. Nous sommes la veille de Noël et dans cette rue un peu glauque éclairée par l’enseigne « Maman ». Un jeune homme passe devant elle une première fois. La dépasse. Revient vers elle, lentement. Et lui pose une question qui va changer leurs vies à tous les deux. Une pièce puissamment mélancolique et d’une beauté toute simple. L’écriture de Samuel Benchetrit est poétique et aborde des thèmes qui nous touchent et nous bouleversent. Au Pin Galant de Mérignac , vendredi 25 et samedi 26 novembre à 20h30. Plein tarif : 45€.

Tanguy Pastureau au Femina de Bordeaux

Les yachts, les limousines aux vitres teintées, la montée des marches à Cannes, les interviews à la télé, les applaudissements et les dollars qui tombent du ciel, ça paraît fabuleux…. Sauf que ça ne l’est pas ! La célébrité est en réalité une galère sans nom. Dans ce nouveau one man show, Tanguy Pastureau nous raconte les déboires des célébrités d’hier et d’aujourd’hui et vous démontre l’intérêt de rester un anonyme ! Au théâtre Femina de Bordeaux , dimanche 27 novembre à 18h00. Tarifs à partir de 29€.