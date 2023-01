Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 27, 28 et 29 janvier

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend. Le nouveau one man show d’Olivier de Benoist au théâtre Femina de Bordeaux, « Addition », la pièce de Clément Michel aux Salinières et un hommage à Henri Salvador au Baz’Art, le café-théâtre de Libourne !

Olivier de Benoist au Femina de Bordeaux

Olivier de Benoist a décidé de se fâcher avec les seuls membres de sa famille qui le supportaient encore : ses enfants. Dans cette véritable ode à la contraception qu’est « Le Petit Dernier » , ODB vous prodiguera moult conseils puisés dans son expérience de père de quatre charmants bambins. Car si avoir un enfant a de bons côtés – tout le monde se rappelle de la joie intense ressentie lorsque votre enfant dit pour la première fois « Papa », « Maman » ou « Je m’en vais, j’ai pris un appart », il n’en reste pas moins que le supporter pendant plus de 18 ans n’est pas une sinécure. Olivier de Benoist en sait quelque chose, lui qui a eu la chance de grandir dans une famille nombreuse !

Pendant la majeure partie de l’histoire de l’humanité, élever les enfants était une tâche exclusivement féminine. Aujourd’hui, les choses ont enfin changé ! Et Olivier de Benoist en est très content. Car les hommes sont bien meilleurs que les femmes quand il s’agit de s’occuper de leur progéniture. Fort de l’expérience acquise avec ses quatre enfants, Olivier de Benoist entend enfin révéler aux femmes les secrets d’une éducation réussie. Samedi 28 janvier à 20h30 au théâtre Femina de Bordeaux . Tarifs à partir de 36€.

« Addition » aux Salinières de Bordeaux

Ne ratez pas « Addition » , la nouvelle comédie de Clément Michel à Bordeaux ! Hier soir, Axel a invité ses deux meilleurs amis Jules et Antoine à dîner au restaurant. Ce matin, il regrette d’avoir payé l’addition et leur demande de le rembourser. Antoine sort son chéquier, Jules sort de ses gonds, et tout d’un coup, le trio d’amis de longue date va imploser. Une comédie qui raconte un week-end pendant lequel trois amis, en pleine crise de la quarantaine, vont tout compter : leurs défauts, leurs manques, leurs jalousies, leurs coups bas, leurs maîtresses et même leurs points au ping-pong… Clément Michel est également l'auteur des pièces : Le Carton, Début de fin de soirée, Le Grand Bain et Une Semaine Pas Plus, toutes présentées aux Salinières ces dernières années. « Addition » au théâtre des Salinières de Bordeaux , vendredi 27 et samedi 28 janvier à 20h00. Tarifs de 12 à 24€.

Salvador et Mr Henri au Baz'Art à Libourne

Entre humour et accords, ce nouveau spectacle raconte à sa façon l’univers coloré d’Henri Salvador. Conté par les voix douces d’Anne Cadilhac et Caroline Montier, et mis en scène par Yann de Monterno, ce spectacle revisite à sa façon le monde du compositeur Henri Salvador . À coup de “Le lion est mort ce soir” et autre “Chanson douce”, les deux chanteuses retracent un voyage sensoriel, teinté d’humour et de tendresse afin de rendre hommage à un artiste qui a marqué son temps. Comme elles le disent si bien elles-mêmes : “On a tous quelque chose en nous de Salvador !“ . A découvrir au Baz’Art à Libourne , samedi 28 janvier à 20h30. Tarifs de 10 à 20€.