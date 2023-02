Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 3, 4 et 5 février

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend ! Bienvenue à bord du « Manureva » avec Alain Chamfort, un parfum de Big bazar, avec Michel Fugain sur la scène du Pin Galant de Mérignac et les chansons tendres d’Henri Dès à retrouver au Femina de Bordeaux.

Alain Chamfort à l’Olympia d’Arcachon

Depuis ses débuts en 1968, Alain Chamfort ne s’est pas laissé enfermer dans une case. On lui doit certains tubes addictifs et plusieurs chefs d’œuvre du répertoire de la chanson française : "Manureva", "Bambou", "L'ennemi dans la glace"… Compositeur de haute voltige, inlassable pianiste, amateur de sons en tout genre, mélodiste délicat et au chic indéniable, Alain Chamfort a toujours réussi à parler à plusieurs générations simultanément. Entouré de son pianiste, il survolera tout en douceur plus de 50 ans de carrière. De Claude François à Serge Gainsbourg, de Jacques Duvall à Pierre-Dominique Burgaud, Alain Chamfort revisitera les titres incontournables de sa carrière. En toute simplicité. A l’Olympia d’Arcachon , vendredi 3 février à 20h45.

Michel Fugain au Pin Galant

Evénement ! Michel Fugain a choisi de remonter sur scène pour fêter ses 80 ans. « Attention Mesdames et Messieurs dans un instant ça va commencer, installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment » ! Retour sur l’esprit « Big Bazar » avec celui qui a incarné l’esprit hippie des années 70 et des chansons devenues des hymnes humanistes et libertaires : « Fais comme l’oiseau », « Une belle histoire », « Nous sommes », « Viva la vida »... Restés dans la mémoire collective, les tubes s’enchaînent… Un concert qui ravira ses fans de toujours ! Au Pin Galant de Mérignac , vendredi 3 février à 20h30. Tarifs de 15 à 41€.

Henri Dès au Femina de Bordeaux

Partager un moment d’intimité exceptionnel avec Henri Dès et ses chansons. De petits bijoux dans un écrin, enveloppés juste du son de sa guitare. Plusieurs générations côte à côte, cœur à cœur, qui chantent à l’unisson ! Henri Dès a sorti son nouvel album « Autrement », au mois de Novembre dernier, 12 chansons qui parlent de l’amour, l’amitié, la vie, la paresse, très loin des tubes pour enfants qu'il collectionne et qui rythment sa carrière depuis 1977. Des titres dont les mélodies et les arrangements sont volontairement dépouillés, épurés, portés par une voix chaude et grave, juste accompagnée d’une guitare et d’une contrebasse. Un spectacle qui va à l’essentiel, les yeux dans les yeux. Au théâtre Femina de Bordeaux , dimanche 5 février à 16h00. Tarifs à partir de 31€15.