Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 6, 7 et 8 janvier

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend ! Mickey et tous ses amis dans « La grande aventure » Disney sur glace à Arkéa Arena, Thomas Marty au Femina dans « Allez, la bise » et Thierry Lhermitte en chasseur de nazis dans « Fleurs de soleil » sur la scène du Pin Galant.

Disney sur Glace à Arkéa Arena à Floirac

Pour bien débuter cette année 2023, rejoignez Mickey et ses amis dans le spectacle Disney sur glace « La Grande Aventure » ! Explorez le royaume des esprits colorés de Coco, partez en mer avec Vaïana, regardez Belle dans le ciel lorsque le lustre enchanté prend vie, et chantez à pleins poumons avec Elsa. Ravivez vos souvenirs avec Aladdin, Toy Story, la Reine des neiges et La Petite Sirène, et participez à une véritable fête ! Disney sur glace, à Arkéa Arena à Floirac, du 6 au 8 janvier 2023. Tarifs de 25 à 58€.

Thomas Marty au Femina de Bordeaux

Dans son premier spectacle, Thomas Marty se pose les questions : comment devient–on un pré–Daron ? A quel moment préfère-t-on le confort au style ? Avec simplicité et une pointe de nostalgie, il vous embarque dans ses anecdotes… vraiment complicado ! Un spectacle d’observation où les spectateurs se reconnaîtront. Et comme il le dit si bien : « Allez, la bise » ! Au théâtre Femina rue de Grassi à Bordeaux, vendredi 6 janvier à 20h30. Tarif unique 29€. Et bientôt : le festival « Les fous rires de Bordeaux » , 6ème édition, du 19 au 27 mars 2022 avec France Bleu Gironde. 9 jours de spectacles, 40 spectacles d’humour, 60 artistes. Programme complet ICI !

Thierry Lhermitte au Pin Galant de Mérignac

Seul en scène dans « Fleurs de soleil » , Thierry Lhermitte donne vie à tous les personnages de cette incroyable histoire, adaptée de celle vécue par Simon Wiesenthal, le célèbre chasseur de nazis. Simon Wiesenthal a cherché toute sa vie à comprendre ce qui lui est arrivé, en ce matin ensoleillé, au cours de l’été 1942. Seul, dans la pénombre d’une chambre, il entend ce jour-là la dernière confession de Karl. Pendant la guerre, celui-ci a assassiné des innocents et il lui demande grâce. Peut-on pardonner l’impardonnable ? Peut-on accorder soi-même une rédemption au nom d’autres victimes ? Un spectacle haletant qui alterne le récit de Simon Wiesenthal, la parole ceux qui ont croisé sa route pendant et après la guerre et des lettres de personnalités (Simone Veil, le philosophe Olivier Abel, les écrivains Jean Améry, Roger Ikor , etc.), tentant d’apporter des réponses. Au Pin galant de Mérignac , dimanche 8 janvier à 18h00. Tarifs de 15 à 45€.