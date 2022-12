Nos idées de sorties pour votre weekend en Gironde les 9, 10 et 11 décembre

France Bleu Gironde a sélectionné les meilleurs spectacles pour votre weekend ! Pierre Emmanuel Barré , seul en scène au Femina de Bordeaux, Esteban, Zia et Tao vous attendent au Pin Galant de Mérignac dans les Mystérieuses cités d’or et D’jal, le roi de la Tchatche au Casino Barrière de Bordeaux-Lac.

Pierre-Emmanuel Barré au Femina de Bordeaux

Pierre-Emmanuel Barré donne son avis sur tout avec comme modeste objectif que vous repartiez moins con et qu’il reparte plus riche ! PEB ose tout : blagues graveleuses, punchlines décapantes, humour sexiste ou raciste. Celui qui s’est autoproclamé « sale con » tient son rôle à merveille, dans une parodie de conférence qui ne connaît pas le politiquement correct. Pierre-Emmanuel Barré pointe les injustices et inégalités d’une France qui s’engouffre dans une fracture sociale toujours plus grande. Gilets jaunes, violences policières, arrangements politiciens, capitalisme impitoyable et absurdités de Pôle Emploi... Tout y passe ! Derrière un cynisme radical, une écriture à quatre mains brillante et une énergie explosive. Spectacle interdit aux moins de 16 ans, à voir au théâtre Femina à Bordeaux , vendredi 9 décembre à 20h30. Tarif unique, 30€.

Les mystérieuses cités d’or au Pin Galant !

Après la série culte, le musical arrive au Pin Galant ! Estéban, Zia et Tao n’attendent plus que nous pour partager la plus fabuleuse des aventures à la recherche des Mystérieuses Cités d’Or . Après deux ans de préparation, plusieurs confinements et des semaines de répétitions, le grand condor s’est enfin posé sur scène. Igor de Chaillé et Ely Grimaldi revisitent avec quelques libertés le dessin animé des années 1980 si cher à nos cœurs. Tous les personnages principaux sont présents : Mendoza, les enfants Esteban, Zia et Tao, le duo comique Sancho et Pedro, mais aussi les Olmèques, astucieusement intégrés. Et bien sûr, le cacatoès Pichu, qui accompagne les héros sur scène. Une aventure musicale portée par onze artistes chanteurs, danseurs au service d’un spectacle rythmé, des chorégraphies, des combats et des chansons cultes pour une odyssée fantastique. Attendu par toutes les générations , Les Mystérieuses Cités d’O r nous appelle, rejoignez-nous à bord du Grand Condor ! Au Pin Galant de Mérignac , samedi 10 décembre à 14h30 et 17h00. plein tarif : 26€. Moins de 15 ans : 15€

D’Jal au Casino Barrière de Bordeaux-Lac

Avec sa casquette à l’envers, son sourire et sa bienveillance, on le reconnaît entre mille. D’Jal est de retour sur scène après le tabac du précédent Just D’Jal. L’humoriste n’a pas son pareil pour s’emparer des accents et pas seulement celui des Portugais. Fertile en émotions et en rires, ce nouveau spectacle débordant d’autodérision est un formidable hymne à la vie, à savourer au Casino Barrière de Bordeaux . D’Jal , c’est avant tout une imagination sans limite. Révélé par le Jamel Comedy Club , cet aîné d’une fratrie de sept enfants (d’une famille franco-marocaine), qui a grandi à Champigny-sur-Marne, se destinait à une carrière au cinéma avant de bifurquer vers l’humour. Roi de la tchatche, il vit littéralement ses sketches, qui illustrent des situations loufoques qui fleurent bon l’authenticité. Dans son nouveau spectacle, le bien nommé “À cœur ouvert”, D’Jal fait encore plus fort. En évoquant sa famille, le comique tombe le masque. Et lorsqu’il parle de ses parents, l’émotion affleure sous les rires. Au Casino Barrière de Bordeaux , dimanche 11 décembre à 18h00. Tarifs à partir de 32€