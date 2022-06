Nouveau concept pour la 25ème fête du lin à Doudeville

Plusieurs chapiteaux sont installés place du Général De Gaulle. Vous pourrez y trouver du lin sous différents aspects : textile, lin au mètre, créations artisanales, Lin artistique, alimentaire etc...

L’édition 2022 proposera 2 défiles de mode: le samedi 25 juin à 18h30 et le dimanche à 15h30.

Des repas concerts, animations folkloriques et apéro Lin mettront l’ambiance pour célébrer les 25 ans de la fête du lin à Doudeville.

exposition artisanale Chapiteaux centre-ville - Place Général de Gaulle

expositions artistiques et Lin industriel - Carrefour du Lin

dégustation de produits au Lin "Place des délices" - 23 place Général de Gaulle de 9h à 19h , Show culinaire gratuit samedi à 11h

exposition de chasubles en Lin - Eglise Notre Dame de l’Assomption

exposition de matériel linier nouveau et ancien (arracheuses, retourneuses, enrouleuses) - Place Isidore Durozey

entrée libre Ecomusée du Lin - Ferme « Au fil des saisons » Route de Yémanville (fléchage orange) - Amfreville les Champs

balades en attelage à la découverte du patrimoine et du lin samedi et dimanche 3€/pers - Place De Gaulle

Fête du lin à Doudeville - rencontre avec les liniculteurs - Photo: doudeville.fr

Doudeville capitale du lin

Autrefois, Doudeville était un carrefour commercial dans la confection des toiles de lin et des toiles siamoises. Environ 6 à 7000 tisserands y étaient installés. On y filait et tissait la laine, le coton et bien sûr le Lin, fleuron local. La commune fût nommée «Capitale du Lin», car on y accueillait chaque année depuis la dernière guerre les assemblées générales des producteurs de Lin, ainsi que beaucoup de courtiers belges et représentants de l’assemblée générale des producteurs de Lin. Ceux ci se réunissaient courant juin dans l’ancienne Halle aux toiles, transformée aujourd’hui en Hôtel de Ville. On y parlait qualité de la production et on y faisait son négoce.

25ème édition du 24 au 26 juin 2022.

Entrée libre de 10h à 18h30 (nocturne jusqu’à 22h le samedi)

Télécharger le programme de la fête du lin à Doudeville