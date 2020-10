La Nuit Blanche 2020, prévue ce samedi 3 octobre 2020, a du s'adapter à cause du Coronavirus. Une vingtaine d'installations dans des musées et 42 événements off sont au programme de cette 19e édition. Distanciations et masques sont obligatoires.

Nuit Blanche 2020 : vingt installations et quarante-deux propositions off sont au programme

Malgré le coronavirus, la Nuit Blanche 2020 aura bien lieu à Paris le samedi 3 octobre. C'est toujours gratuit, en règle générale, mais la forme est un peu différente des autres éditions, virus oblige.

Il y aura au total 20 installations dans des musées de la ville, et 42 propositions "off".

Cette année , la Mairie de Paris compte sur la Nuit Blanche pour faire venir le public dans les musées. La distanciation sociale sera de rigueur et le port du masque obligatoire.

La direction artistique a été laissée à quatre directeurs de musées de la ville de Paris : Amélie Simier qui dirige le musée Bourdelle, Jeanne Brun (musée Zadkine), Christophe Leribault (Petit Palais) et Fabrice Hergott (Musée d’Art moderne).

Les choix de France Bleu Paris

Dans le programme mairie de Paris

A Paris, dans le 14e arrondissement, vers le boulevard Edgar Quinet, Laure Prouvost installe un portique de sécurité – le Security Gate - une sorte de zone de contrôle et de passage étrange, qui conduit à un monde fantastique. Boris Achour propose un poème de Johannes Scheffer, retranscrit en néon sur près de 150 mètres de long.

Poème lumineux - Boris Achour

Le Petit Palais reste ouvert en nocturne et propose de découvrir une installation suspendue de Françoise Pétrovitch, qui s'amuse avec les sons, les lumières et l'architecture du musée.

Dans les jardins du Petit Palais - ADAGP

Au Palais Galliera, vous pourrez admirer la pluie tropicale de Dominique Gonzalez-Foerster et en profiter pour visiter le bâtiment d'inspiration Renaissance.

Dans les événements "off"

Le Musée Picasso ouvre gratuitement. Profitez-en pour découvrir ses collections et ses expositions temporaires, dont "Picasso et la bande dessinée".

Des projections, via une lanterne magique, ont lieu au Musée des Arts et Métiers. Cette lanterne magique a été créée par le collectif Winter Story in The Wild. Près de 150 dessins seront projetés sur la façade du musée.

Lanterne magique - Arts et Métiers

Sous la Canopée du Forum des Halles,il y aura de la danse. A partir de 20h00, les danseurs, musiciens et artistes du collectif Dessin Envolé présenteront un spectacle intitulé "Autre-Monde, atterrir !"

Le Musée du Luxembourg présente au public sa dernière exposition : "Man Ray et la Mode". Vous pourrez visiter gratuitement l'exposition de ce très grand photographe du début du XXe siècle.

Les choix de France Bleu Paris en dehors de Paris

Plusieurs communes de la Métropole du Grand Paris participent cette année encore à Nuit Blanche. Aubervilliers, Nanterre, Clichy-la-Garenne, mais aussi Montfermeil, Gentilly et Montreuil proposent des animations et des performances.

Il y a une performance de hip-hop à Aubervilliers, du street-art à Nanterre, des vidéos et expositions à Nogent-sur-Marne et du cirque à Vitry-sur-Seine.

A Nogent-sur-Marne (94),16 rue Charles VII, un parcours de films et d'installations d'artistes est proposé dans le Parc des Artistes. Le réseau électrique se transforme en réseau vivant et fait émerger des images d'artistes qui interrogent notre place dans ce monde : le parc devient une scène.

Nuit Blanche à Saint-Ouen - Léo Basqué

A Saint-Ouen (93), 1 rue Charles Garnier, samedi et dimanche venez assister à une expérience audio-visuelle interactive monumentale imaginée par le Collectif Ascidiacea. Dans l'obscurité, une cuve remplie de divers fluides et matières fluorescents s'anime de réactions en chaîne, donnant naissance à des proto-organismes.

A Clichy-sous-Bois (93), atelier Médicis, 4 allée François Nguyen présentation d'une installation de photographies / Projection par les photographes plasticiens, François-Xavier Gbré et Yo-Yo Gonthier. Sur la verrière de l’ancien gymnase Henri Vidal, apparaîtront des documents d’archives glanés à Clichy-sous-Bois et Montfermeil, des travaux artistiques réalisés avec les habitants et des images contemporaines.

Installation atelier Médicis - Théodora Barat

A Paris la Défense (92), esplanade de la Défense, il y a Les Extatiques, une exposition de sculpture et une installation photographie. Les artistes vous invitent à une promenade surprenante par les formes des œuvres et leur sens caché qui se révèlent progressivement à leur contact.