Nuit Blanche 2022 : ce qu'il ne faut pas manquer dans la nuit du 1er au 2 octobre

La 20e édition de la Nuit Blanche se déroule dans la nuit du 1er au 2 octobre 2022 à Paris et en Ile-de-France. Comme chaque année, le programme est dense. France Bleu Paris vous indique ce qu'il ne faut pas rater dans la capitale et en Ile-de-France.

C'est la dernière fois que la Nuit Blanche a lieu en automne à Paris et en Ile-de-France. En 2023, cet événement sera organisé en juin.

D'ici là, pour cette vingtième édition qui se déroule donc dans la nuit du 1er au 2octobre 2022, vous avez l'embarras du choix dans un programme toujours aussi dense centré sur la création contemporaine.

La Nuit Blanche s'ouvre samedi à 19h00 et se termine le dimanche à 5h00 du matin. Impossible de voir ou d'assister aux 200 événements artistiques proposés dans la capitale et dans la métropole du Grande Paris. Pour vous aider à choisir, voici la sélection de France Bleu Paris.

A Paris

A la Canopée des Halles à Paris, la performance de Maud le Pladec, la maison de couture Koché et Mounia Nassangar propose un rendez-vous participatif entre danse contemporaine, mode sport et couture.

Dans le bassin de la piscine Molitor, inaugurée en 1929 par deux nageurs médaillés d’or aux Jeux olympiques, Annie Sperling présente une installation immersive et une performance.

Une balançoire pour Molitor - Annie Sperling

Place Georges Pompidou, sculpture de mousse de l'artiste allemande Stéphanie Lüning. Vous verrez une oeuvre se former à partir d'une mousse colorée qui sortira des bouches d'aération du centre Pompidou. (Paris 4e). L'action dure une heure et débute à 19h00, 20h30, 22h00 et 23h30.

Sculpture de mousse - Stephen Amante Smith et Thomas Gerhardts

Place de la Samaritaine, sculpture sonore d'Etienne Krähenbühl (Paris 1er). "Bing Bang" est une sphère cinétique et sonore composée de 850 pièces métalliques, chacune suspendue à un fil. L'œuvre ressemble à un grand mobile.

Parvis de l'Hôtel de ville, Spectre , l'installation visuelle et sonore monumentale de Mariona Benedito et cube.BZ (Paris 4e)

Spectre - Stela Salina

Mairie du 19e, la Compagnie Brut Montage propose du "théâtre plastique, des brèves de galeries pour concierges et madones". (20h30-23h00)

En Ile-de-France

A Nanterre, la compagnie Gratte ciel présente Rozéo. Cette compagnie crée des spectacles aériens. "Juchés sur de frêles tiges de métal, des personnages dégenrés dialoguent avec le paysage, portés par l’air du vent, jusqu’à provoquer une tempête.

A Aubervilliers, une installation féerique est proposée au parc Eli Lotar 20h00-1h00). L'installation mêle création sonore, lumière et fumée. "Des créatures magiques peuvent être aperçues dans les arbres et les sons donnent la sensation d’entrer dans un monde sous-marin".

A Gentilly, Cyril Leclerc et Gabriel Hernandez présentent une installation-concert intitulée "Bagnole" (Le Générateur, 16 rue Charles Frérot 20h00-minuit). Les concerts se déroulent dans cinq voitures garées dans différents recoins du Générateur.

A Malakoff le centre d’art invite le chorégraphe et danseur Benjamin Karim Bertrand. Au cœur de la cité Stalingrad et sur un plateau de 18 mètres, il réinterprète son solo "Vestiges", projet lauréat de la Villa Kujoyama à Kyoto en 2019, pour quatre danseurs accompagnés en direct par le pianistesino-britannique Théo Alexander. (21-28 boulevard Stalingrad 19h-23h00)

A Rueil-Malmaison, spectacle de déambulation de rue et mise en scène pyrotechnique. sur le parvis de l'Hôtel de ville et boulevard du Maréchal Foch. (18h30-20h05)

Se déplacer durant la Nuit Blanche

Attention les transports, métro, RER, bus, fonctionnent comme d'habitude. Pas de gratuité durant cette nuit et pas non plus de fermetures plus tardives. Le service s'arrêtera à 2h00 du matin comme un week-end habituel.

L'innovation pour la Nuit Blanche

Des navettes à hydrogène zéro émission, mises à disposition gratuitement et dédiées aux usagers de Nuit Blanche, desservent les trois zones principales du parcours.

Entre 19h et 2h00, rendez-vous dans l’une des trois stations pour prendre une navette située à l'Hôtel de Ville (rue de Lobau), au Stade Charléty (avenue Pierre de Coubertin)et à La Villette (193 avenue de la porte de Pantin).