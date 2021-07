Nuit des musées : le programme en Mayenne

En 2020, l'événement avait été cent pour cent numérique. Cette année, dix musées mayennais ouvrent leurs allées au noctambules et proposent des animations tout au long de la soirée.

Des clowns au Zoom

Programme chargé au musées d'Arts Naïfs et d'Arts Singuliers, le MANAS à Laval. Cette nuit européenne des musées sera l'occasion d'inaugurer l'exposition "Fortuna" de l'artiste Ise. Au fil de la soirée elle dessinera, sous les yeux des visiteurs, "356 déesses au posca pour veiller sur l'exposition" d'après le musée. Vous pourrez déambuler dans les allées du Vieux-Château pour découvrir les collections permanentes du musées ou essayer la chasse au trésor qui vous fera découvrir les œuvres cachées de la réserve. En partenariat avec Laval Virtual, vous découvrirez six chefs d'œuvre grâce à une expérience virtuelle immersive.

Au Zoom, on va rire de 18h30 à 23 heures. Le Centre de culture scientifique, technique et industrielle de Laval a prévu saynètes d'improvisation et déambulations de clowns pour divertir les visiteurs du musée.

Un Cluedo à la cité du Lait

Toujours à Laval, la Cité du lait - Lactopôle vous propose de devenir l'enquêteur d'un soir à travers un Cluedo géant. Pour les moins joueurs, la visite libre est aussi possible. Le musée sera ouvert de 18h à 23h au tarif unique de deux euros.

À 22h30, une visite guidée nocturne de la forteresse de la cité antique de Jublains sera offerte, alors prévoyez vos lampes torches. Pour la visite guidée de l'exposition "Vous cherchez des fouilles ?", rendez-vous à 20h.

Le musée Robert Tatin, à Cossé-le-Vivien, ouvre ses portes au public de 19h30 et jusqu'à 1h. Déambulez dans les allées fantastiques de ce musée à ciel ouvert.

Un escape game au musée de l'Auditoire à Sainte-Suzanne

Le Château de Mayenne propose des visites express en trente minutes du lieu et de l'exposition "Être et paraître, la mode au Moyen Âge". Vous pourrez aussi laissez un empreinte lors d'ateliers artistiques mêlant argile et textile de 19h à 22h.

Aumusée de Préhistoire sur le site des Grottes de Saulges, la conteuse Corinne Duchêne présente son conte "La Femme Bison et autres contes de chaman" à 19h30 et 20h30. Inscription nécessaire au 02 43 90 51 30 ou par mail saulges@coevrons.fr. Le musée sera ouvert en visite libre de 19h à 23h.

À Sainte-Suzanne, le musée de l'Auditoire a concocté un espace game "Histo-Chrono : les prisonniers du temps" dans lequel vous pourrez voyager dans cinq époques à travers cinq salles. Réservation au 02 43 01 40 10 ou sur museeauditoire@gmail.com.

Vous pourrez aussi flâner dans les salles du musée d'Art et d'Histoire du Pays de Château-Gontier (18h-23h) et de celui de Jean Chouan à Saint-Ouën-des-toits (19h30-23h30).

Arthur Bellier