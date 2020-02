« Objectif Dune » sur France Bleu Gironde : Gagnez votre weekend à Hossegor !

Du lundi 2 au vendredi 6 mars jouez à « Objectif Dune » avec Rodolphe Martinez et Jean-Michel Plantey à partir de 11h et tentez de gagner un weekend pour 2 personnes, comprenant une nuitée dans une chambre avec vue sur le lac, votre petit déjeuner et un déjeuner (ou dîner). Un cadeau d’une valeur de 500€ !

Les Hortensias du Lac

Votre hôtel : Figure iconique de la station balnéaire de Hossegor, l’hôtel Les Hortensias du Lac déploie ses 25 chambres et suites sur la rive ouest du lac marin. A l’ombre des pins, et à seulement 200 mètres des plages infinies de l’Océan Atlantique, Les Hortensias mêlent habilement héritage Art Déco et culture du surf au travers des valeurs et de l’atmosphère unique de la collection Les Domaines de Fontenille.

Cuisine gastronomique

Le restaurant, entièrement vitré, surplombe le lac d’Hossegor. Le chef, Philippe Moreno, qui officiait auparavant auprès du Chef triplement étoilé Gerald Passédat à Marseille, propose une cuisine axée sur les produits de la mer et les planchas au sourcing local et renouvellement permanent.

Spa et détente

Son spa a été conçu comme une prolongation du paysage du bassin : il allie pierres blondes, bois clairs et céramiques couleur sable, sur une surface de 450 m2 et dispense les protocoles bien-être de la marque suédoise L:A Bruket, premier spa de la marque en France.