On a repéré 3 versions différentes de Casse-Noisette dans les Alpes-Maritimes ces prochains jours

1. Un Casse-Noisette tradi à Nice jeudi 8 décembre

Un orchestre, des danseurs. Et la musique de Tchaïkovski. Vous allez pouvoir (re)découvrir la célèbre musique de Tchaïkovsky interprétée par un orchestre et des danseurs, avec des décors et costumes.

2. Un Casse-Noisette 2.0 à Antibes jeudi 15 et vendredi 16 décembre

La célèbre chorégraphe Blanca Li revisite l’œuvre classique en version hip-hop. Casse-Noisette a été commandé via un Ipad.

3. Comment Casse-Noisette est devenu Casse-Noisette ? à La Brigue (GRATUIT) vendredi 16 décembre

Dans cette représentation, des marionnettes nous disent la vérité et nous font entrer dans le vrai esprit de Noël.