"Orchidées Passion" à la salle du Dolmen de Brantôme les 22 et 23 janvier 2022

Les orchidées de France sont protégées à l’échelle nationale ou régionale. On les touche avec les yeux pour les admirer, prendre des photos ou faites des dessins mais surtout, si vous en croisez durant une promenade, on ne les cueille pas.

Orchidée : un phalaenopsis - Lionel Savary

Les orchidées forment l’une des plus grandes familles de plante à fleurs sur notre planète. Plus de 25 000 espèces différentes. De multiples orchidées seront à découvrir durant ce salon : phalaenopsis, bulbo phyllum, oncidium, cymbidiums, Anacamptis palustris Cephalanthera damassonium Gymnadenia odoratissima Ophrys apifera Orchis simia etc. Il existe une grande diversité d'orchidées pour leur dimension, leur forme ou leur couleur. Les fleurs d’orchidées existent d'ailleurs dans toutes les couleurs. Enfin, sachez que les orchidées sont des plantes à fleurs et à graines.

un oncidium - Lionel Savary

Venez les découvrir au salon de l'orchidée situé à la salle du Dolmen de Brantôme, de 10h à 18h, les 22 et 23 janvier 2022.