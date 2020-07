Parc de loisirs Pokeyland, saison 2020 : choisissez votre aventure !

Parc de loisirs multi-activités, Pokeyland fait désormais partie des sites touristiques incontournables de la région pour passer un bon moment entre amis ou en famille. Sensations fortes, activités familiales, nocturnes et animations sont au programme de cette nouvelle saison.

Situé à Fey, entre Nancy et Metz, Pokeyland est un parc de loisirs avec de multiples activités de plein-air qui plairont à coups sûrs aux petits comme aux grands avec près d'une trentaine d'activités au choix.

Le tout niché au cœur d'un domaine forestier de 60 Ha pour le plus grand plaisir de tous et toutes.

L'ouverture de la saison a été retardée dû à la crise sanitaire, comme tous les autres parcs de loisirs, et c'est finalement le 13 juin que les portes du parc ont pu s'ouvrir, fin prêt pour vous proposer toujours plus d'activités et de sensations.

Les nouveautés 2020

Parcours tyrolienne : un parcours long d'1 km, unique en Moselle pour vivre le grand frisson.

: un parcours long d'1 km, unique en Moselle pour vivre le grand frisson. Bumper boats : le principe des auto-tamponneuses mais avec des bateaux. Un bon moment à vivre avec vos proches, sur l'eau.

Balade pieds nus : un sentier sensoriel qui vous fera découvrir la nature sous un angle nouveau.

: un sentier sensoriel qui vous fera découvrir la nature sous un angle nouveau. Archery tag : un mélange de tir à l'arc et de paintball pour cette activité qui se pratique avec 2 équipes

: un mélange de tir à l'arc et de paintball pour cette activité qui se pratique avec 2 équipes Piste de tubing : 80 mètres de descente en bouée pour glisser sans modération

Le parc Pokeyland vous propose de nombreuses activités à venir pratiquer en famille ou entre amis et vous invite à découvrir la nature d’une manière inédite et originale.

Parcours dans les arbres (illustration) © Radio France - Lagain Aurelie

Sensations fortes : quad, segway, saut dans le vide avec le big air jump, mur d'escalade de 10 et 18 mètres ou encore stand de tir et le fameux Ejector

: quad, segway, saut dans le vide avec le big air jump, mur d'escalade de 10 et 18 mètres ou encore stand de tir et le fameux Ejector En famille : mini-ferme, la clairière des jeux, mini-golf, balade en poney

: mini-ferme, la clairière des jeux, mini-golf, balade en poney Parcours dans les arbres : le parc propose un parcours pour les enfants dès 3 ans et 5 parcours adultes en pleine nature.

: le parc propose un parcours pour les enfants dès 3 ans et 5 parcours adultes en pleine nature. Pokeypaint : avec ses 7 terrains thématisés dont 3 éclairés pour une expérience de jeu intense en immersion totale de jour comme de nuit.

Deux nocturnes sont prévues pour cette saison 2020, dont la prochaine le vendredi 14 août de 11h à 22h (selon affluence), pour vous permettre de découvrir Pokeyland sous un nouveau jour (si l'on peut dire).

Les tarifs pour cette saison 2020