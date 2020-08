Partager un moment privilégié avec des rapaces à la Volerie du Forez à Marcilly-le-Chatel dans la Loire

La Volerie du Forez à Marcilly-le-Chatel, dans le département de la Loire, propose des spectacles mettant en scène des rapaces de tailles et d'envergures très variées. Cela peut donner des envies de les approcher d'encore plus près. On a testé pour vous : la fauconnerie.

La Volerie du Forez : la tête dans les nuages

Au sud de Boën-sur-Lignon se trouve Marcilly-le-Chatel, petite commune en bordure de la plaine du Forez. Elle est dominée par un château médiéval, le château Saint-Anne. Ce château abrite depuis 1987 la Volerie du Forez.

La Volerie abrite plusieurs dizaines d'animaux. Des oiseaux évidemment : des rapaces (buses, aigles, faucons, vautours, hiboux, etc... ) et des perroquets. Mais aussi des chevaux participants aux spectacles.

En effet la volerie du Forez propose trois spectacles chaque après-midi d'été : un avec les rapaces, un avec les rapaces nocturnes et un autre avec les perroquets. La Volerie propose aussi des initiations à la fauconnerie pour petits et grands

à réécouter On a testé pour vous

Mon baptême de fauconnerie

Stéphane, le directeur de la Volerie, a d'abord lâché plusieurs rapaces. Le ballet aérien était sublime et vertigineux. Puis après cette sortie, les rapaces sont revenus et il était l'heure pour moi de m'initier à la fauconnerie.

J'ai commencé avec un rapace nocturne : un hibou moyen-duc. Il est essentiellement nocturne mais il vit aussi le jour. Sur la piste de spectacle, j'enfile le fameux gant de fauconnier, en cuir très épais. Et la première fois que le hibou arrive sur moi c'est impressionnant. On a le sentiment d'une certaine puissance et majesté de la part du hibou.

Le hibou passe de mon bras à celui du bras de Stéphane au grès de la nourriture tenue dans nos mains respectives. Mais, mon temps étant limité, il faut que je teste l'activité avec différents oiseux. Viennent alors une buse de Harris, un faucon lanier, un vautour Urubu. Un moment assez exceptionnel et fort lorsqu'on sent ces rapaces sur notre bras.

S'initier à la fauconnerie c'est possible

Que vous soyez un enfant ou un adulte, aller à la rencontre des oiseaux et passer un moment privilégié avec eux c'est possible et la Volerie du Forez le propose.

Après le dernier spectacle, les enfants de 6 à 14 ans peuvent tenir des rapaces et acquérir les premières bases de la fauconnerie. Cette initiation dure une vingtaine de minutes.

Mais les adultes ont aussi le droit à leur découverte de la fauconnerie. Une découverte un peu plus poussée qui dure une ou deux journées selon la formule. Pour tout les baptêmes et stages, il faut réserver sur la billetterie en ligne de la Volerie du Forez.

Infos pratiques

La Volerie est ouverte tous les jours de cet été puis tous les weekends et jours fériés à partir de 14h et le premier spectacle se tient à 15h.

11 euros est le prix de l'entrée pour un adulte (dès 12 ans) et 8 euros pour les enfants de 3 à 11 ans. Pour la journée découverte, il faudra au moins débourser 100 euros.

Un moment suspendu, inoubliable pour toute la famille.