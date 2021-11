Partenariat France Bleu Normandie : LE GOUT DU LARGE 2021 à PORT en BESSIN-HUPPAIN les 6 et 7 novembre !

Port-en-Bessin – Huppain vous invite à larguer les amarres et à gagner le large pendant deux jours de fête… La Fête de la coquille Saint-Jacques et des produits de la pêche normande, mais aussi le festival « Musique sous les embruns » : rendez-vous familial les 6 et 7 novembre !

Le Goût du Large Port en Bessin-Huppain - ©portenbessinhuppain

Nous serons nombreux sous la criée portaise Samedi 6 et Dimanche 7 novembre de 10h à 18h ! Comme chaque année, la criée professionnelle ouvrira exceptionnellement ses portes au grand public. Une vingtaine de bateaux y débarqueront et vendront en direct coquilles Saint-Jacques et autres produits de leur pêche. Les marins et leurs familles accueilleront et conseilleront les visiteurs au gré de leurs envies. Des mareyeurs et poissonniers compléteront l’offre, déjà large, des marins pêcheurs.

Le Goût du Large, ses pros et ses gourmets... - Le Goût du Large ©portenbessinhuppain

Pour les gourmands et les perfectionnistes, Flyin’chef installe sa cuisine mobile sur le quai et vous propose de vivre une expérience ludique, gourmande et originale autour de recettes mettant à l’honneur la véritable coquille Saint Jacques de Normandie et avec elle, les bons plans des poissons normands. Des poissons méconnus, parfois oubliés, alors qu’abondants sur les côtes normandes… Quai Philippe Oblet, à l’entrée de la criée - Samedi et Dimanche - de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Découvrez les bons plans des poissons normands : Grondin, tacaud, roussette, dorade, congre... des poissons qui gagnent à revenir dans nos assiettes !

Le Goût du Large pour cuisiner la mer ensemble - ©portenbessinhuppain

Visites guidées du port, démonstrations de ramendage, sorties en mer sur La Belle de Carentan, démonstrations de sauvetage avec la SNSM, deux démonstrations de secours aérien avec intervention d’un hélicoptère de l’armée de l’air (FENNEC) et de l’équipage local de la SNSM, mais aussi conférences... et déambulations ou concerts pour parfaire l'ambiance de cette nouvelle édition du Goût du Large 2021 !

Pour plus d'info, RDV au centre culturel Senghor, 2 rue du Croiseur Montcalm, 02 31 21 92 33. Pendant les deux jours, billetterie sur place