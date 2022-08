Partez à l'aventure avec Chloro'Fil Parc

Depuis 20 ans, Chloro'Fil Parc, situé à côté d'Argelès-Gazost, permet à petits et grands de faire le plein de sensations.

Chloro'fil Parc permet de faire le plein de sensations, entre accrobranches, rafting, canyoning et trottinettes électriques

Chloro'fil Parc fête ses 20 ans cette année ! Et depuis son lancement, il permet aux familles de découvrir l'accrobranche avec une vue imprenable sur les Pyrénées.

Des aventures pour toute la famille

Situé près d'Argelès-Gazost, Chloro'fil Parc propose sur 6 hectares, 17 parcours à la difficulté croissante. Que vous ayez envie d'un moment de détente ou au contraire de sensations fortes, vous trouverez votre bonheur avec des parcours allant jusqu'à 24 mètres de hauteur.. 4 parcours sont dédiés aux enfants dès l'âge de 4 ans.

Un espace pour les plus petits

Pour les plus petits, dès l'âge de 2 ans, il y a le bois des pirates, un parcours de filets entre les arbres, qui relie des cabanes avec de nombreux jeux sur le thème des 5 sens. Avec les sables mouvants, le trampoline en hauteur et les surprises qui les attendent, les plus petits ont de quoi s'amuser.

Des activités pour les casses-cous

Pour les amateurs de sensations fortes, Chloro’fil propose également du rafting, du canyoning et 2 circuits de trottinettes électriques : l’un à la rencontre des producteurs des environs, l’autre à la découverte de paysages somptueux.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur chlorofil-parc.com