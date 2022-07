Partir en livre à Tours ! C'est les enfants qui vont être contents !

Partir en livre, c’est une opération à destination des jeunes publics qui vise à le faire rêver, voyager les enfants grâce à la magie de la lecture. Partir en Livre, c’est la grande fête du livre jeunesse proposée jusqu'au 29 juillet.

Pour le plaisir de lire, les bibliothécaires s'installent dans les parcs et les jardins et viennent à vous pour vous faire découvrir leurs coups de cœur et vous lire des histoires ! Accompagnez vos enfants et revivez ces moments précieux de votre enfance. Prochaines dates de Partir en livre à Tours : Mardi 19 juillet de 13h30 à 17h15 sur la Place de Strasbourg à Tours, Mercredi 20 juillet de 16h00 à 18h00 dans le quartier des rives du Cher, le vendredi 22 juillet de 13h30 à 17h15 et le vendredi 29 juillet De 13h30 à 17h15 au Parc de la Gloriette à Tours.

Quel plaisir d'écouter des histoires ! © Getty - BraunS

Pour tout connaître de l'opération "Partir en livre" à Tours, c'est ici.