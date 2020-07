Passeport de l’été 2020 : La ferme aux crocodiles, un voyage au pays des reptiles

Tortues, lézards, serpents, oiseaux, poissons, alligators et bien entendu les fameux crocodiles, ce sont des animaux tropicaux et pour certains dangereux que l’on ne croise pas dans nos contrées, mais que vous pouvez découvrir à la ferme aux crocodiles de Pierrelatte. C’est l’occasion de voir en vrai ces animaux, et aussi d’apprendre sur leur mode de vie. La ferme aux crocodiles de Pierrelatte, classée jardin botanique, présente plus de 600 espèces et variétés de plantes exotiques.

Les crocodiles évoluent dans un espace de plusieurs milliers de mètres carrés. © Radio France - A.W.