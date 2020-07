Passeport de l’été 2020 : La grotte Chauvet 2 ou le talent artistique des hommes préhistoriques

La grotte Chauvet contient des peintures et des gravures humaines vieilles de plusieurs dizaines de milliers d’année. La réplique de la grotte, à Vallon Pont d’Arc, vous permet de découvrir ces ornementations étonnantes.

La grotte Chauvet, découverte dans le Sud de l’Ardèche par trois spéléologues fin 1994, contient des centaines de peintures et de gravures réalisées par des artistes de la préhistoire il y a plus de 30 000 ans. Les techniques utilisées et la qualité des ornementations a bouleversé la représentation que l’on se faisait de l’art maîtrisé par nos ancêtres. Une réplique de cette grotte a été construite à Vallon Pont d’Arc pour permettre au public de découvrir les merveilles que contient la caverne originale, tout en la préservant.

Cet été, exceptionnellement, les 3 inventeurs de la grotte, Eliette Brunel, Christian Hillaire et Jean-Marie Chauvet seront présents les lundis et mardis après-midi, sur le site de la réplique, pour présenter un film qui contient les premières images qu’ils ont réalisé dans la grotte en 1995.

Jean-Marie Chauvet, spéléologue qui a co-découvert la grotte, est présent les lundis et mardis cet été pour présenter les premières vidéos prises en 1995. © Radio France - A.W.

Par ailleurs, des animations sont organisées chaque jour sur le campement paléolithique à l’extérieur de la réplique, notamment autour de la vie quotidienne et de l’art mobilier des hommes préhistorique.

Des animations sont proposées chaque jour pour découvrir comment vivaient nos ancêtres. © Radio France - A.W.

