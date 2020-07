Passeport de l’été 2020 : le palais idéal du facteur Cheval, l’œuvre d’une vie

C’est certainement le site le plus étonnant du passeport de l’été France Bleu Drôme Ardèche : une œuvre architecturale unique, située à Hauterives dans le Nord de la Drôme.

C’est un bâtiment de 26 mètres de long et 12 mètres de large, construit par un seul homme, Ferdinand Cheval, facteur de son état. Nourri par ses lectures, il a pensé, conçu et construit son rêve, un palais à nul autre pareil, qui se veut la synthèse de cultures du monde entier. C’est un message de fraternité et une démonstration de l’opiniâtreté d’un artiste autodidacte, qui a mis 33 ans à bâtir cet édifice.

Le palais idéal du facteur Cheval, ce sont aussi des messages, concrètement inscrits dans la pierre, mais aussi représentés par des enchevêtrements de symboles. Outre le palais lui-même et le beau jardin qui l’entoure, le site est agrémenté d’un musée qui retrace l’histoire de Ferdinand Cheval et de la construction de son œuvre.

Il a fallu 33 ans à Ferdinand Cheval pour construire, seul, son palais idéal. © Radio France - A.W.

De nombreux textes sont écrits sur le palais. © Radio France - A.W.