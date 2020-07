Passeport de l’été 2020 : Les châteaux de la Drôme, 3 exemples de la richesse du patrimoine local

De Montélimar à Suze-la-Rousse en passant par Grignan, l’histoire de la région se raconte à travers la richesse architecturale des anciennes demeures seigneuriales. Dans des styles différents, trois sites vous livrent leurs secrets et vous montrent leurs plus beaux atours.

Il y a d’abord le plus connu, le plus visible, le plus travaillé. Le château de Grignan, qui s’offre à la vue à des kilomètres à la ronde, trône fièrement sur une butte au centre du village. Retravaillé plusieurs fois, ce signe extérieur de richesse de la famille des Adhémar est une belle réalisation qui porte la marque de la Renaissance.

Le château de Grignan est sur une butte au centre du village. © Radio France - A.W.

Le château de Suze-la-Rousse s’offre lui aussi à la vue de très loin, notamment pour ceux qui arrivent par la route de Nyons. Installé également en hauteur, il présente les atours d’un château fort mais témoigne, notamment dans sa cour d’honneur, d’une finesse architecturale beaucoup plus récente.

Le château de Suze-la-Rousse. © Radio France - A.W.

Enfin, le château de Montélimar propose, dans un style plus rustique, une architecture du Moyen-Âge qui mêle art roman et Renaissance. Particularité rare, une exposition créée par des enfants pour des enfants, « Chatolabo » vise à rendre la visite ludique, avec des animations sonores et des jeux.

Une partie du château de Montélimar. © Radio France - A.W.

Des animations sont proposées tout l’été dans chacun de ces bijoux de notre patrimoine. Vous pouvez les consulter sur le site des Châteaux de la Drôme.