Passez la nuit du 22 juin dans une lodge africaine au parc zoo du Reynou

Le Parc & Zoo du Reynou, a réouvert ses portes le 19 mai 2021. Le 23 juin prochain, France Bleu Limousin y installera ses studios pour y passer la journée, et vous faire découvrir ce parc zoologique hors du commun, par sa dimension familiale, son respect des espèces animales et son implication dans la protection de la nature et la conservation de la biodiversité.

Et si on vous proposait de nous accompagner sur place ? Tentez de gagner votre nuitée dans une lodge africaine au cœur du Parc & Zoo du Reynou, avec une vue imprenable sur les animaux. Pour jouer il vous suffit de répondre à une question et laisser vos coordonnées dans le bulletin-jeu ci-dessous.

Pour afficher ce contenu Qualifio, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Une nuit aux parfums d'Afrique et la matinée pour découvrir le parc

Vous arriverez la veille de l'émission pour profiter des parfums et des sons de la nuit africaine. Les lodges du Parc & Zoo du Reynou, avec leur intérieur spacieux et confortable et leur terrasse privative, vous permettent de profiter du spectacle unique de la vie sauvage, au cœur du Limousin.

Vous passerez la nuit dans le Cosy Lodge, à l'ambiance chaude et feutrée. Il vous séduira par son esprit “cabane de trappeur”. A vous le rugissement des lions au crépuscule et le réveil le lendemain au bord de la plaine africaine en admirant girafes, cobes de Lechwe, watussi ou encore éland du cap en semi-liberté.

Le Cosy Lodge du parc et zoo du Reynou : un hébergement tout équipé prêt à vous accueillir à quelques kilomètres de Limoges - Parc et zoo du Reynou

Après votre petit-déjeuner; vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de passer une partie de la matinée dans le parc et d'en découvrir les coulisses aux côtés de l'équipe de France Bleu Limousin.

Uniquement valable pour la nuit du 22 au 23 juin 2021, dans le Cosy Lodge, avec les prestations suivantes : chambre avec lit double, mezzanine avec 2 lits jumeaux, linge de lit et serviettes fournis, lit bébé sur demande. Séjour comprenant coin cuisine et espace repas, climatisation, mini-bar, micro-onde, machine à café, café et thé à disposition, salle de bain avec douche à l’italienne, WC, gel lavant fourni.