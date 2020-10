Paul André Bloch sur l'exposition Dürrenmatt

L'universitaire Peter André Bloch a bien connu Friedrich Dürrenmatt et a même mis sa collection personnelle à disposition pour cette exposition :

« Par rapport à mes œuvres littéraires, mes dessins ne sont pas un travail annexe, mais des champs de bataille, faits de traits et de couleurs » écrivait en 1978 l’auteur suisse Friedrich Dürrenmatt (1921-1990). Pourtant, même si ses pièces de théâtre comme Les Fous de Dieu (1947), La Visite de la Vieille Dame (1955) et Les Physiciens (1962) ont été traduites en plus d’une quarantaine de langues, son œuvre graphique reste aujourd’hui largement méconnue. C’est pourquoi le Musée Tomi Ungerer-Centre international de l’Illustration propose de faire découvrir pour la première fois en France près de 100 dessins originaux de l’auteur, grâce aux prêts généreusement consentis par le Centre Dürrenmatt Neuchâtel et les collections privées suisses Liechti et Bloch.

Affiche sur l'expo Dürrenmatt, version intégrale - Musée Tomi Ungerer

Musée Tomi Ungerer — Centre international de l’Illustration

Villa Greiner

2, avenue de la Marseillaise

67000 Strasbourg

Horaires : de 10h à 18h.

Fermé le mardi.

Tél. 03 68 98 50 00