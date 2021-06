Perpiba, à l'Industrie Magnifique

Réécoutez Pierre Nuss qui a les épices qui lui montent au nez Copier

Saviez-vous que l’Alsace est la région d’Europe où l’on utilise dans nos recettes la plus grande diversité d’épices et d’herbes, en terme de goûts comme d’origine ? Le commerce florissant de la région a bien aidé pour ça. C’est Christine Colin qui me l’a dit. Elle peint, dessine et grave. Ses œuvres sont exposées à Londres, Helsinki, Genève, Tokyo, Bruxelles, Bâle... Depuis 1998, elle s’intéresse à la face cachée de la nature, des arbres et leurs racines, des montagnes et des pierres, de la vigne et des végétaux. Elle dit : « Ce que nous ne voyons pas est immense ». Comme des prélèvements, elle sort les éléments de leur contexte paysager pour s’intéresser à leur forme singulière, leur contour, leur ligne ou leur ombre afin de révéler leur énergie propre, allant jusqu’à l’abstraction. Née dans la ferme familiale à l’origine du Groupe COLIN de Mittelhausen, aujourd’hui Wingersheim-les-4-Bans, elle réalise ici sa première sculpture avec et pour le nouveau Centre d’Innovation Culinaire du groupe alsacien. Elle a créé Perpiba, exposée en face du Palais Rohan, sur le quai des bateliers. Per-Pi-Ba, une épice transgenre issue de noces savoureuses entre le persil (PER), le piment (PI) et la badiane (BA). De cette rencontre entre l’Occident, l’Afrique et l’Asie, est née une plante colorée et papillonnante d’un genre nouveau. L’œuvre symbolise la créativité du Groupe COLIN, sa passion du goût et son histoire. Elle est créée à partir d’anciennes plaques de tamisage, une des activités qui a fait le succès de cette entreprise familiale et indépendante. La découpe en forme d'épices et de plantes évoque son secteur d’activité, et les couleurs celui de la variété des parfums utilisés. La Perpiba, née du mix de ces formes, parle de la capacité d’adaptation et d’anticipation de l’entreprise face au monde moderne. Toutes les infos sur l’industrie magnifique, à découvrir jusqu’au 13 juin, sur industrie magnifique point com.