Photo : exposition « Vignerons » à la Cité du vin de Bordeaux !

Retrouvez tout l’été dans les Jardins de la Cité du Vin de Bordeaux, l’exposition « Vignerons » rassemblant plus de 70 portraits de vignerons de l’appellation Blaye Côtes de Bordeaux !

Des hommes

L’appellation Blaye Côtes de Bordeaux est connue pour mettre en avant les femmes et les hommes qui font le vin. Que ce soit à la radio, dans des vidéos ou lors d’événements, lumière est mise sur l’humain. Il en va de même pour la photographie ; ce n’est pas le produit qu’il importe de regarder, mais bien ceux qui le font. Et qui mieux que Yann Arthus-Bertrand pour capter ces personnalités uniques à travers un objectif ? De cette réflexion est né ce projet un peu fou. Durant trois jours, un studio photo géant a été monté au cœur du vignoble au Domaine du Cassard et plus de 70 portraits de vignerons de l’appellation Blaye Côtes de Bordeaux pris devant une toile qui a accueilli des célébrités. Seuls, en famille ou avec leurs équipes, ils ont pu rencontrer celui qui, à travers ses « Portraits des Français », met si bien en valeur les émotions et la nature humaine.

Démarches écologiques

Ainsi du 25 au 27 novembre 2021, Yann Arthus-Bertrand a pu photographier mais surtout échanger avec les vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux. Avec plus 28% des surfaces de l’appellation en agriculture biologique ou en conversion, l’environnement était au cœur de ces rencontres. Très engagé sur la question écologique (Yann Arthus-Bertrand est Président de la Fondation GoodPlanet), il n’a cessé de demander aux vignerons s’ils étaient engagés dans des démarches écologiques et a été marqué par les efforts faits par chacun pour aller toujours plus loin dans leur façon de travailler dans le respect de l’environnement. Trois jours d’une expérience unique pour les vignerons, repartis avec des souvenirs plein la tête, ravis de la simplicité de Yann Arthus-Bertrand qui n’a jamais hésité à se prêter au jeu en passant devant l’objectif pour immortaliser l’instant

Hall Garonne et Jardins de la Cité du vin de Bordeaux, jusqu'au 30 septembre 2022. En accès libre, aux horaires d’ouverture de la Cité du Vin et des jardins.