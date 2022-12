PHOTOS : Huskys et traîneaux en Creuse, l'activité parfaite des vacances !

Ça fait maintenant 4 ans que l'association Husk'In Creuse a ouvert ses portes et propose différentes activités pour tous, familles, amis, couples, personnes âgées, enfants et même personnes handicapées, ils ont d'ailleurs reçu le label "handi sport" l'année dernière. Des activités toujours avec les chiens, sauf pour les trottinettes électriques.

ⓘ Publicité

En cette période de fêtes, l'association voit défiler beaucoup de monde pour leurs activités, des cadeaux principalement offerts à Noël. Certains testent les chalets, d'autres la cani rando ou encore le cani kart.

Présentation des chiens à l'entrée de Husk'In Creuse © Radio France - Fany Boucaud

Le Cani Kart est donc un traineau sur roues, tout terrain, muni de sièges et de sangles qui permet de faire des balades de 45 minutes en forêt, le tout tracté par 8 à 14 chiens avec un musher à l'arrière. Une activité également faite pour les personnes handicapées, les sièges pouvant pivoter.

C'était un cadeau de Noël faite à la famille de Geoffroy, venue de Solignac, près de Limoges "Le kart est relativement confortable, j'étais assez surpris, c'est vrai parce que ça bouge beaucoup mais le dos est bien maintenu. Il y a des bons freins, heureusement, ça tracte dur devant ! Super expérience". Ses adolescents, Simon et Gabin se sont régalés : "C'était trop bien, on a eu des sensations fortes mais c'est trop court finalement, ça passe trop vite."

loading

Et si vous préférez marcher, il y a le Cani Rando. Vous êtes équipés d'un baudrier, d'une longe élastique devant vous pour accrocher le harnais d'un chien qui vous tractera durant une balade soit d'1h30 soit la demi-journée. Activité suivie par la famille d'Emmanuelle, venue de Tours : "J'en avait déjà fait cet été avec ma fille et j'ai décidé de ramener toute la famille !"

Après avoir enfilé son baudrier, Thierry, son compagnon, attend d'avoir son husky. Ce sera Newton ! "Il est très beau. Mais vu son prénom, je pense que je vais faire comme la pomme... tomber !".

Chacun attend pour avoir son chien pour la cani rando © Radio France - Fany Boucaud

Et depuis un peu plus d'un an, il est maintenant possible de dormir auprès des chiens, face au chenil. Une solution d'hébergement qu'a choisi la famille de Tourangeaux. Estelle, l'une des filles a bien dormi "On les entend parfois durant la nuit, comme les loups, ça change et c'est vraiment génial !".

loading

Trois chalets en bois tout équipés ont été construits. Et pour le Nouvel An, ils affichent complets. Un chalet pour 10 personnes et les deux autres cabanes pour 6 personnes. Ces cabanes sont autonomes, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas raccordées aux réseaux d’électricité, d’eau et de gaz. Mais pas de panique, ils sont équipés d'une cuve d'eau, de toilettes sèche et panneaux solaires. Des chalets également accessibles aux personnes en fauteuils roulants.